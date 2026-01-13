鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-13 13:09

智原 (3035-TW) 小金雞雅特力 - KY(6907-TW) 將於 1 月 29 日掛牌上櫃，為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，對外公開承銷總數 11,000 千股，其中 7,919 千股採競價拍賣，競拍底價為每股 24 元，將從明 (14) 日起至 1 月 16 日止，預計 1 月 29 日正式掛牌上櫃。

雅特力競拍預計在 1 月 20 日開標，公開申購期間為 2026 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 21 日，公開申購暫訂承銷價為 30 元。

雅特力為專業微控制器 (MCU)IC 設計領先廠商，長期專注於 32 位元 MCU 之研發設計與銷售。公司目前產品應用類別主要來自於三大領域，分別為工業及馬達控制、消費性應用及商務應用等領域，憑藉高效能、低功耗、高整合度及高性價比等優勢，持續拓展多元應用版圖，涵蓋無人機、機器人及邊緣 AI 等新興場景。

雅特力表示，隨著智能設備與 邊緣 AI 需求持續成長，公司持續強化產品平台與系統整合能力，以掌握新興應用市場的發展機會。同時，透過技術門檻提升與穩定的產品品質，推動邊緣 AI 與既有產品線的更高階應用，並深化與國際品牌大廠的合作關係，為後續營運奠定穩固基礎。

在營運方面，2025 年全年營收達 16.7 億元，年增 2%，在主要客戶需求穩定與新應用導入逐步推進下，整體表現較去年呈現成長趨勢。