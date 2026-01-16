〈焦點股〉輝創新股掛牌上市 漲約1成穩步展開蜜月行情

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-16 10:08

車用電子感測商輝創電子 (6722-TW) 今 (16) 日以承銷價 40 元掛牌上市，早盤最高來到 45.5 元，漲幅逾 10%，穩步展開掛牌蜜月行情，輝創總經理江世豐表示，隨著電動車和自動駕駛浪潮興起，車用電子正迎來前所未有的黃金時代，將以「產品升級、區域擴張、法規紅利」三大策略驅動中長期成長，並持續投入新技術研發，將感測技術延伸至乘用車、商用車和二輪市場。

輝創新股掛牌上市。(圖：輝創提供)

輝創從超聲波雷達、影像、毫米波雷達三項核心技術延伸至模組化和系統化應用，推動產品組合從成熟型產品邁向高階智慧感測，是國內少數同時服務乘用車、機車和商用車的 Tier 1 車用電子供應商。

輝創指出，汽車電子市場正迎來新一波成長動能，據工研院產科國際所資料顯示， 2023 年正式突破 3000 億美元，預估到 2030 年將超過 5000 億美元，年複合成長率約 7%。在「自動駕駛、車聯網、電動化、共享化」(ACES) 浪潮推動下，先進半導體、新世代通訊與人工智慧技術陸續導入車輛設計，帶動電控單元、感測器與智慧影像系統的需求全面攀升。

尤其自動駕駛和 ADAS 的實現需仰賴大量感測元件，用以完成環境偵測、物件辨識與行車決策，使車用感測器市場加速擴張。

由於全球汽車產業朝電動化轉型，輝創看好，東南亞市場成為下一個高成長區域，泰國新廠已落成，有助爭取更多在地客戶和新車款導入機會。

同時，歐美與印度等市場陸續強化行車安全法規，帶動電子輔助設備加速普及。