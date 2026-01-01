search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲9.79%，報222.02美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間16日01:55股價上漲19.81美元，報222.02美元，漲幅9.79%，成交量943,668（股），盤中最高價227.07美元、最低價218.00美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.3%
  • 近 1 月：+26.55%
  • 近 3 月：+51.43%
  • 近 6 月：+99.43%
  • 今年以來：+19.03%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

台股首頁我要存股
S&P 5006972.820.67%
道瓊指數49562.910.84%
NASDAQ23687.19+0.92%
費城半導體7962.963.40%
Onto Innovation Inc.222.69+10.1%

