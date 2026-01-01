盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.01%，報576.58美元
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間17日01:54股價下跌30.42美元，報576.58美元，跌幅5.01%，成交量3,548,047（股），盤中最高價615.27美元、最低價576.29美元。
- 近 1 週：+0.2%
- 近 1 月：-8.5%
- 近 3 月：+2.57%
- 近 6 月：+75.02%
- 今年以來：-0.09%
