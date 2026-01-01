search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.01%，報576.58美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間17日01:54股價下跌30.42美元，報576.58美元，跌幅5.01%，成交量3,548,047（股），盤中最高價615.27美元、最低價576.29美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.2%
  • 近 1 月：-8.5%
  • 近 3 月：+2.57%
  • 近 6 月：+75.02%
  • 今年以來：-0.09%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006947.860.05%
道瓊指數49450.190.02%
NASDAQ23520.24-0.04%
費城半導體7924.531.11%
Applovin Corp - Class A572.275-5.72%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty