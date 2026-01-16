盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.03%，報121.99美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間16日23:42股價下跌6.46美元，報121.99美元，跌幅5.03%，成交量1,958,578（股），盤中最高價129.46美元、最低價121.98美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.69%
- 近 1 月：-17.09%
- 近 3 月：-11.93%
- 近 6 月：-29.69%
- 今年以來：-14.73%
