鉅亨網記者張韶雯 台北
臺灣企銀 （2834-TW）積極打造暖心金融服務，自 115 年 1 月 21 日起，將薪轉戶的存款計息方式從傳統的「每半年領息」大幅改選為「月月領息」，還大方提供每月跨行轉帳 20 次及跨行提款 12 次免手續費，及換匯、定期定額及貸款等多項優惠，不僅提升了資金運用的靈活性，也讓廣大上班族在安排日常開銷與理財規劃時更具優勢。
為了全方位滿足薪轉客戶的需求，臺灣企銀同步提供多項豐富的金融優惠，包括：
在數位體驗方面，臺灣企銀於行動銀行 App 及個人網路銀行建置了「薪轉專區」，讓客戶能一站式查詢當月免手續費剩餘次數、即時換匯匯率及各項優惠活動，並透過電子郵件與 App 推送即時金流通知，確保客戶隨時掌握最新的理財資訊。
目前台灣多數銀行的傳統薪轉戶仍維持「半年結息」慣例（通常為 6 月及 12 月），而臺灣企銀本次推出的薪轉戶月月領息服務，在傳統公股與民營銀行的「一般薪轉帳戶」中屬於領先且具差異化的設計。
|比較項目
|臺灣企銀薪轉戶
|其他主流銀行
|結息方式
|月月領息 (115/1/21 起)
|多為每半年領息一次
|活儲利率
|約 0.885% (依各企業議定)
|約 0.73% 至 0.885% 不等
|跨轉免手續費
|每月 20 次
|依企業簽約規模調整
|主要優勢
|薪資領息快、貸款利率優、薪轉專區整合
|實體分行多、ATM 據點密集
