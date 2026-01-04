鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-04 11:17

臺灣企銀 （2834-TW）積極打造暖心金融服務，自 115 年 1 月 21 日起，將薪轉戶的存款計息方式從傳統的「每半年領息」大幅改選為「月月領息」，還大方提供每月跨行轉帳 20 次及跨行提款 12 次免手續費，及換匯、定期定額及貸款等多項優惠，不僅提升了資金運用的靈活性，也讓廣大上班族在安排日常開銷與理財規劃時更具優勢。

上班族「利」多！臺企銀首推薪轉戶利息「月月領」 還送20次跨轉+12次跨提免費。（圖:臺企銀提供）

為了全方位滿足薪轉客戶的需求，臺灣企銀同步提供多項豐富的金融優惠，包括：

跨行免手續費： 提供每月跨行轉帳 20 次及跨行提款 12 次免手續費。

外幣換匯： 出國旅遊常用的美元、日幣、歐元及澳幣均享有換匯優惠。

投資與理財： 基金定期定額申購手續費享 2 折優惠。

各類貸款與卡友福利： 提供信用卡免年費，以及信用貸款、房屋貸款、小微新創企業貸款等專屬利率優惠。

在數位體驗方面，臺灣企銀於行動銀行 App 及個人網路銀行建置了「薪轉專區」，讓客戶能一站式查詢當月免手續費剩餘次數、即時換匯匯率及各項優惠活動，並透過電子郵件與 App 推送即時金流通知，確保客戶隨時掌握最新的理財資訊。

目前台灣多數銀行的傳統薪轉戶仍維持「半年結息」慣例（通常為 6 月及 12 月），而臺灣企銀本次推出的薪轉戶月月領息服務，在傳統公股與民營銀行的「一般薪轉帳戶」中屬於領先且具差異化的設計。