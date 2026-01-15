鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-15 17:49

中信銀行支付業務再創台灣新猷，2025 年度信用卡及簽帳金融卡刷卡金額總計突破新台幣 1 兆元，其中信用卡累計消費金額達 8900 億元、簽帳金融卡累積消費金額達 1300 億元，榮登年度刷卡王。展望未來，中信銀強調，將持續深耕支付生態圈，將支付延伸至理財、貸款、保險等項目，並加強用卡安全與防詐宣導。

中信銀2025刷卡金額衝破兆元大關 創台灣支付史新里程碑。（鉅亨網資料照）

由於中信銀積極布建多元刷卡機、手機刷卡機及跨境收款等基礎建設，導入商戶智能客服及線上申辦平台，提供商戶收款整合解決方案，2025 年收單金額超越新台幣 9300 億元。同時，隨著支付場景擴展，中國信託銀行的信用卡流通卡數、有效卡數等多項指標皆維持市場領先，開啟台灣支付新里程碑。

中信銀長期經營零售金融、社群平台、交通旅遊、百貨休閒四大生態圈，透過結盟領導品牌發展聯名卡、收單服務、行動支付及會員點數等合作，滿足跨場域、高頻率消費需求。

在零售金融領域，推出中國信託 uniopen 聯名卡深耕日常消費；於社群平台綁定中國信託 LINE Pay 卡、中國信託 foodpanda 卡，提升交易黏著度；交通旅遊場域藉由中油聯名卡、和泰聯名卡與中華航空聯名卡，串聯通行需求；百貨休閒則與 33 間百貨購物中心合作，打造全方位購物體驗。四大生態圈帶動中信卡發卡數與消費金額成長，並運用 API 技術整合支付功能至不同場景電子錢包，從交易付款、即時入點、跨場景兌換到回購，形成完整點數循環經濟。

針對不同消費族群，中國信託提供有感回饋提升消費動機，討論度極高的中國信託 uniopen 聯名卡權益再升級，於統一集團消費免領券，綁定 icash Pay 且完成踩點任務最高回饋可達 11%，國外實體商店消費最高回饋 11%。

中國信託 LINE Pay 卡攜手 Hotels.com、台灣虎航、屈臣氏、蝦皮購物等品牌提供最高 16% 回饋，中華航空聯名卡消費最優 6 元回饋 1 哩，再享晉升華夏金卡會籍最優 2 年、全球航線機票 86 折起與專屬報到櫃檯等禮遇，是旅遊用卡的最佳選擇。深受開車族喜愛的中油聯名卡，加油享最高 6.8% 回饋。