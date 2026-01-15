離岸風電與科技巨頭加碼！114年僑外投增資破113億美元創10年第3高
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部投審司今 (15) 日公布 114 年全年投資統計，我國投資環境持續獲得國際肯定。去年全年核准僑外投資件數達 2,216 件，投（增）資金額計 113 億 9,281 萬 9,000 美元，較前年大幅成長 45%，創下近 10 年來第 3 高紀錄，僅次於 111 年及 107 年。單看 12 月表現，核准僑外投資件數為 216 件，投資金額為 7 億 933 萬 8,000 美元。
回顧 114 年重大僑外投資案件，離岸風電與跨國科技公司成為主要成長動能。其中包含丹麥商 ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 以約 20 億 2,061 萬元美元轉投資設立大彰化西南控股公司；盧森堡商 CI FENGMIAO SCSP 則以約 6 億 7,151 萬元美元增資哥本哈根基礎設施渢妙公司。
此外，英屬開曼群島商 STONEPEAK OCEANVIEW (CAYMAN) HOLDINGS COMPANY 增資巔峰海景投資公司約 2 億 6,807 萬元美元，科技巨頭 Google Engineering UK Holdings Limited 也增資台灣科高工程有限公司約 2 億 1,222 萬元美元。
在投資結構方面，去年核准僑外投資新設公司件數為 1,296 件，投資金額約 10 億 4,683 萬 4,609 美元。
相較於僑外投資的熱絡，陸資來台灣投資則呈現下滑趨勢。114 年全年核准陸資來台灣投資件數僅 19 件，投（增）資金額為 1 億 274 萬元美元，與前年的 2 億 9,722 萬 3,000 美元相比，大幅減少 65.43%。12 月單月核准陸資投資件數則為 2 件，金額約 24 萬 5,000 美元。
在對外投資部分，114 年全年核准（備）對外投資件數為 817 件，投（增）資金額總計 384 億 3,226 萬 3,000 美元，較上年同期減少 14.47%。12 月單月對外投資件數為 69 件，投資金額達 21 億 3,509 萬元美元。
至於對中國大陸投資方面，去年全年核准件數為 241 件，投（增）資金額計 14 億 9,887 萬元美元，較上年同期顯著減少 58.98%。12 月單月對中國大陸投資核准件數則為 13 件，核准投資金額為 1 億 387 萬 3,000 美元。
