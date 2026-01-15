離岸風電與科技巨頭加碼！114年僑外投增資破113億美元創10年第3高

經濟部投審司今 (15) 日公布 114 年全年投資統計，我國投資環境持續獲得國際肯定。去年全年核准僑外投資件數達 2,216 件，投（增）資金額計 113 億 9,281 萬 9,000 美元，較前年大幅成長 45%，創下近 10 年來第 3 高紀錄，僅次於 111 年及 107 年。單看 12 月表現，核准僑外投資件數為 216 件，投資金額為 7 億 933 萬 8,000 美元。