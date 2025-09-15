鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-15 20:07

經濟部投審司今 (15) 日公布統計，今年前 8 月核准整體來台投資（含僑外來臺台投資、陸資來台投資）投資金額為美金 85 億 7,625 萬 6,000 元，其中僑外來台投資約為 84.7 億美元，年增 59.73%，其中以離岸風電相關案件佔大宗，佔比就將近 3.5 成。

前8月核准僑外投資近85億美元年增6成 離岸風電即佔3成5。（鉅亨網資料照）

114 年 1-8 月核准整體來台投資（含僑外來臺台投資、陸資來台投資）件數為 1,447 件，投資金額為美金 85 億 7,625 萬 6,000 元；核准（備）整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為 724 件，投資金額為美金 322 億 9,395 萬 6,000 元

僑外來台投資部分，今年前 8 月核准僑外投資件 1433 件，年減 4.53%，核准金額 84 億 7473 萬 1000 美元，年增 59.73%。

前 8 月僑外投資主要大型案件中，離岸風電相關案件就有 3 件，一是丹麥商 ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 約以 20 億 2061 萬美元用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司。

二是盧森堡商 CI FENGMIAO SCSP 約以 6 億 7151 萬美元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司。

三是英屬開曼群島商 STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY 約以 2 億 6807 萬美元增資巔峰海景投資股份有限公司，部分金額用於轉投資於海能風場，用於購買風場股權。

英商 GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED 約以 2 億 1222 萬美元增資台灣科高工程有限公司等大型投資案。

中資來台投資部份，核准件數 14 件，投資金額 1 億 152 萬 5000 美元，投資金額增加主因是今年 1 月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣 30 億元（約 9124 萬美元）增資鵬鼎科技股份有限公司所致。