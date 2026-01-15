台積電助攻新創「落地」！國發會聯手鳳凰城簽署MOU 攜手打造AI與半導體新創重鎮

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-15 17:27

:國發會副主委詹方冠與美國鳳凰城市市長Kate Gallego合影。（圖: 國發會提供）

詹方冠指出，Startup Island TAIWAN 先前已與美國大鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）展開合作，並成功協助多家台灣生技醫療新創於當地落地。此次合作將範圍擴大至人工智慧、半導體相關領域，期待透過制度化的機制，誕生更多台美合作的成功案例，並結合台灣科技實力與鳳凰城的產業聚落優勢。

‌



鳳凰城市長 Kate Gallego 強調，鳳凰城不僅是美國半導體重鎮，更是整合 AI、人才與資本的創新門戶，是台灣新創進入美國市場的重要據點。GPEC 執行長 Christine Mackay 則表示，未來將結合 SelectUSA 提供台灣新創落地的機制；Tesoro 創投加速器創辦人 Andy Lombard 也規劃在未來 5 年內，結合 AI 與半導體投資，並串聯台積電等產業夥伴資源，進一步擴大培育新創能量。