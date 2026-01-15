台積電助攻新創「落地」！國發會聯手鳳凰城簽署MOU 攜手打造AI與半導體新創重鎮
鉅亨網記者張韶雯 台北
國發會副主委詹方冠今（）日主持國家新創品牌（Startup Island TAIWAN）與美國鳳凰城市及台美生態圈夥伴的合作簽署儀式，正式成立「台灣 × 鳳凰城企業創新聯盟」。詹方冠表示，本次備忘錄的簽署象徵台灣與鳳凰城地區的合作邁入全新里程碑。過去幾年受惠於台積電 (2330-TW) (TSM-US) 在鳳凰城設廠，讓該區成為台灣最熟悉的美國城市之一，未來雙方將建立長期且多元的產業合作機制。
詹方冠指出，Startup Island TAIWAN 先前已與美國大鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）展開合作，並成功協助多家台灣生技醫療新創於當地落地。此次合作將範圍擴大至人工智慧、半導體相關領域，期待透過制度化的機制，誕生更多台美合作的成功案例，並結合台灣科技實力與鳳凰城的產業聚落優勢。
鳳凰城市長 Kate Gallego 強調，鳳凰城不僅是美國半導體重鎮，更是整合 AI、人才與資本的創新門戶，是台灣新創進入美國市場的重要據點。GPEC 執行長 Christine Mackay 則表示，未來將結合 SelectUSA 提供台灣新創落地的機制；Tesoro 創投加速器創辦人 Andy Lombard 也規劃在未來 5 年內，結合 AI 與半導體投資，並串聯台積電等產業夥伴資源，進一步擴大培育新創能量。
本次儀式由詹方冠、經濟部中小及新創企業署長李冠志及美國在台協會（AIT）商務組組長 Janée Pierre-Louis 共同見證。簽署單位涵蓋國家新創品牌辦公室、工研院、鳳凰城市政府及相關創投機構。未來雙方將致力於將創新合作轉化為可衡量的產業經濟成果，持續培育具備國際競爭力的科技新創，深耕台美長期夥伴關係。
