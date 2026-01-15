〈廣達旺年會〉廣達楊麒令：2025年是很好的一年 AI沒有所謂的泡沫

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-15 18:39

廣達 (2382-TW) 今 (15) 日舉辦旺年會，廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令接受媒體訪問，針對 2025 年營運表現，笑說「很好的一年」，同時，他也強調 AI 沒有所謂的泡沫。

廣達董事長林百里(中)、副董事長梁次震(右)、資深副總暨雲達總經理楊麒令(左)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

對於 2025 年營運表現，楊麒令笑說「很好的一年」，並指出今年伺服器展望維持三位數成長。他進一步提到，從 Product Roadmap 觀察，路徑已趨於清晰，且輝達 (NVDA-US)GTC 大會將於 3 月登場，預料屆時將釋出下一代 Vera Rubin 等新產品資訊，並強調「沒有所謂的泡沫。」

廣達 2025 年資本支出為 200 億元，楊麒令表示，雖然今年確切數字尚未確認，不過可能再上修資本支出數字，主要投資美國、泰國與墨西哥。

另外，楊麒令也提及今年廣達在 ASIC(特殊應用積體電路) 伺服器展望，指出目前狀況尚未明朗，仍須從 Rack Level、Cluster(叢集)、Training(訓練) 或是 Reference(推論) 等面向衡量，還有許多未知數，並指出現階段輝達受歡迎程度還是滿大。