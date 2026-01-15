鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-15 17:48

凱擘大寬頻於今 (15) 日宣佈與韓國電信 KT 簽署合作備忘錄，並同步揭示台灣下一世代寬頻網路佈局。凱擘總經理謝明益透露，凱擘將於今年第二季推出新一代高速光纖上網方案，正式讓台灣家用寬頻接軌韓國與新加坡的 10G 網路環境，宣告國內網通市場進入後 1G 時代。

謝明益指出過去五年已投入超過新台幣 100 億元進行基礎建設，目前特定行政區的光纖滲透率已達九成，並引用尼爾森定律分析，網路頻寬需求每七年成長十倍，現有的 1G 網速在 AI 資料中心傳輸量動輒 800G 起跳的趨勢下，恐將面臨頻寬不足的瓶頸。

謝明益表示，為因應龐大的 AI 運算需求，凱擘預計在第二季釋出的新方案中，將 Wi-Fi 7 列為標準配備以提升傳輸穩定度。經營團隊強調 1G 頻寬將成為未來家用網路的基本規格，並透過更高速的對稱頻寬服務，滿足多設備同時連網與低延遲的應用場景。

謝明益提到，未來高頻寬應用將從單純的影音下載轉向智慧家庭防護，透過與趨勢科技合作導入 AI 影像辨識技術。系統可即時偵測家中長輩跌倒或門口異常入侵狀況並主動告警，這類具備即時運算能力的居家安全監控，正是推動網路規格升級的關鍵動能。