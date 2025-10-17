凱擘大寬頻迎戰10G 世代 導入DOCSIS 4.0架構及Wi-Fi 7技術
鉅亨網記者吳承諦 台北
有線電視與寬頻服務業者凱擘大寬頻成立 30 年以來，持續在網路技術上積極創新。凱擘大寬頻表示，公司每年投入上億元進行網路優化升級，已同步國際市場趨勢，引進 DOCSIS 4.0 與 DAA 架構，旨在打造高速穩定的網路環境，並為邁向 10G 世代奠定基礎。
凱擘大寬頻正與合作夥伴洽談引進 Wi-Fi 7 寬頻技術，期待將家戶的 Wi-Fi 環境拉升至 1G 以上的無線網路，讓用戶體驗「零死角、零延遲」的極速連線。公司服務版圖擴展至全台 12 家系統台，累積近百萬收視戶，家庭寬頻滲透率已超過七成。
技術升級之外，凱擘大寬頻的服務涵蓋影音娛樂與智慧生活。公司率先推出 60M 到 1G 的光纖上網方案，並整合 Mesh Wi-Fi 達到全屋網路涵蓋。在影音娛樂方面，A1 Box 4K 智慧電視盒整合了 HBO Max、Disney+ 等多個 OTT 串流影音平台。
在智慧生活應用方面，凱擘早在 2014 年便導入智慧監控，至今已守護超過 10 萬個家庭。同時，凱擘與趨勢科技合作，成功攔阻超過 550 萬次高風險惡意連結，強化網路安全防護。
除了家用市場，凱擘大寬頻同時深耕企業市場，已協助超過 4.5 萬家企業與 2,000 多個公部門完成數位轉型。公司已在連鎖店家、旅宿業、校園到醫療院所等領域，完成 10 萬項應用方案，積極推動智慧城市、智慧校園與智慧醫療等數位轉型。
