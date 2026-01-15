〈焦點股〉銅、鎳價高漲 投信青睞華新持續敲進 價量齊揚

線纜廠華新 ( 1605-TW ) 電線電纜事業持續受惠台電強韌電網計畫帶動，加上銅價、鎳價持續走揚，投信近日青睞華新，已連續 13 個交易日加碼，華新今 (15) 日股價持續走揚，成交爆大量。

華新今天早盤以 41 元開高走高，近午盤股價衝上 43.85 元，漲幅超過 6%，持續站穩所有均線，成交爆量超過 25 萬張。

觀察三大法人近日籌碼動向，即便外資昨 (14) 日大舉砍出近 5 萬張，投信與外資對作，昨日再度加碼，投信 13 個交易日以來，已買超 4.1 萬張。三大法人本周一 (12 日) 至周三 (14 日) 合計賣超 9682 張。

另外，銅價維持高檔，昨日倫敦金屬交易所 (LME) 每公噸銅價超過 1.3 萬美元，使華新既有庫存增值。鎳價觸底反彈，也對不銹鋼市場行情形成支撐，華新 1 月盤價 300 系產品每公噸因此調漲 4000 元。