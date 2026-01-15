高端玻璃纖維布：AI算力革命背後「隱形冠軍」 輝達、蘋果等科技巨頭爭搶

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-01-15 11:15

當輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳高調宣稱「未來十年 AI 算力將提升 100 萬倍」時，全球科技界的目光聚焦於晶片技術的突破，卻鮮少有人意識到，這場算力革命的根基不僅依賴於晶片本身，還深深植根於一塊看似平凡卻至關重要的材料——電子布。

這種用於製造印刷電路板 (PCB) 的電子級玻璃纖維，尤其是高端的超薄、低介電 (Low-Dk) 電子布，正悄悄成為 AI 時代的關鍵「隱形冠軍」。若將 AI 伺服器比喻為超級跑車，晶片是發動機，那麼電子布便是承載一切的底盤。若沒有它，再強大的算力架構都如同空中樓閣。

‌



日本在高端電子布領域的統治地位，恰如其在光阻、靶材等晶片製造材料上的優勢，共同構成算力霸權的基石。若沒有 M9 級 Q 布這類「隱形地基」，輝達 Rubin 架構的算力飛躍將淪為空談。

全球高階電子布市場長期由日東紡、旭化成、旭硝子等日系廠商主導，三者合計佔據近七成市場份額，形成近乎寡占的格局。這些企業雖不直接生產晶片，卻透過掌控電子布這項基礎材料的核心技術，牢牢扼住了 AI 算力的咽喉。以日東紡為例，其生產的玻璃纖維布是晶片基板和 PCB 的關鍵材料，而後者又是所有電子設備的核心構件。蘋果早在 iPhone 中便採用日東紡的玻璃纖維布，但隨著 AI 熱潮爆發，高性能 PCB 需求激增，包括蘋果、高通在內的科技巨頭均面臨供應短缺危機。

日系廠商的壟斷地位源自於數十年的技術累積與策略佈局。首先，它們透過持續研發掌握了兩大核心配方－NE-glass 和 T-glass，其介電常數遠優於一般玻璃，大幅提升了訊號傳輸效率。以日東紡為例，其 NE-glass 技術自 1990 年代起歷經 30 餘年優化，直到近年 AI 產業爆發才迎來規模化應用。

其次，日企建構了嚴密的專利網絡，從原料提純、拉絲製程到設備製造，全產業鏈都被專利覆蓋，後來者難以突破。更關鍵的是，它們透過巨額不可逆投資築起護城河，像是一座高階電子紗窯爐成本高達 5 億至 15 億元，單條產線設備投資超 5 億元，且擴產週期長達兩年。一旦試錯失敗，企業將面臨血本無歸的風險。這種「重資產 + 長週期」的模式，令一般企業望而卻步。

儘管中國是全球電子布生產大國，但長期困於中低端市場。面對日系廠商的技術封鎖，中國企業近年來發動集體衝鋒，試圖打破壟斷。2019 年，中國某 PCB 企業向日方採購超薄電子布時，竟被報價普通布價格的 10 倍，並附加「禁止向華為、中興供貨」的霸王條款，此類事件倒逼中國企業加速自主創新。

在超薄電子布領域，宏和科技成為破局先鋒。2017 年，該公司組成團隊攻關 9 微米超薄布技術，初期因拉絲製程難題導致斷絲率居高不下，但經過數百次漏板技術創新與玻璃配方優化，團隊最終在 2021 年實現量產，打破國外壟斷。

在低介電子布領域，河南林州光遠創始人李志偉帶領團隊紮根紅旗渠精神發源地，歷經數年攻克 100 餘項工藝難關，於 2021 年率先實現國產低介電布量產。

泰山玻纖緊追在後，2024 年推出第二代低介電布，宏和科技亦同步突破低熱膨脹係數 (Low-CTE) 電子布技術，進一步撕開日系壟斷缺口。

更具顛覆性的是石英電子布的崛起。隨著輝達 Rubin 架構對材料性能提出極限要求，下一代石英電子布成為新戰場。菲利華憑藉在石英產業的深厚積累，歷經八年研發，去年成功推出 M9 級 Q 布，並獲輝達認證。這種全球頂尖電子布不僅介電損耗與熱膨脹係數表現優異，更標誌著中國企業打通從石英砂到織布的全產業鏈，為 AI 產業提供了日系之外的第二選擇。

高階電子布的突圍絕非孤立事件，而是中國高端製造整體躍遷的縮影。東材科技、聖泉集團等企業實現上游電子級 PPO 樹脂國產替代，生益電子等下游巨頭完成 M9 板量產，全產業鏈協同作戰的模式加速了技術突破。

然而，這場競賽的背後是更深層的「材料霸權」爭奪。從工業革命時期的鋼鐵到資訊時代的半導體，每一次科技中心的轉移都伴隨著關鍵材料的掌控。

材料科學的研發難度遠超過晶片與演算法，必須在原子尺度精準操控，依賴無數次失敗累積的經驗，且失敗成本高。正因如此，材料創新成為衡量一個國家科技實力的隱形指標。

當下，中國企業不僅在電子布領域突圍，更在航太航空、新能源、核電等產業的材料賽道上發動衝鋒。每一次突破都意味著全球產業鏈話語權的提升，而這場靜默的材料革命，終將為科技自立自強奠定最堅實的底座。