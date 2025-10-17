鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-17 20:54

台灣光復節連假 (10 月 24 日 - 26 日) 為今 (2025) 年最後連假，預期有許多觀光計畫出遊或返鄉車潮，交通部高速公路局今 (17) 日提醒，連假國道交通需求大增，尖峰時段易有壅塞。依高公局分析，光復連假首 2 日為南向尖峰日，車流集中於上午，末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午，自行開車的用路人若想節省旅行時間，建議多利用替代道路，或國道好走時段避開壅塞。

光復節連假出遊，高公局:首2日為南向尖峰、多利用這些時段避開壅塞。(圖:高公局提供)

高公局表示，國道好走時段為:

一、10 月 24 及 25 日南向：(一) 西部國道建議早上 6 時前或中午 12 時後出發；(二) 國道 5 號建議早上 5 時前或下午 5 時後出發。

二、10 月 25 及 26 日北向：(一) 西部國道南部地區建議 9 時前出發，中部地區建議 12 時前出發；(二) 國道 5 號建議早上 9 時前出發。

另高公局為分散尖峰車流，連假期間實施單一費率、國 3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再 8 折及每日 0-5 時暫停收費等措施，自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高公局 1968App 查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。