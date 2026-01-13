鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-13 16:39

長榮航 (2618-TW) 再傳捷報，國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 今 (13) 日公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，長榮航空連續第 13 年獲全球最安全航空公司的殊榮，本次評比獲第 8 名的肯定，也是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司。

長榮航連13年蟬聯最安全航空公司 今年拿下全球第8名。(圖：長榮航提供)

長榮航總經理孫嘉明表示，飛航安全是長榮永不妥協的核心價值，飛安完美嚴謹且服務創新優質，是持續堅持的目標，未來將不間斷精進安全管理系統，強化風險預防機制。

AirlineRatings.com 是國際公認的航空評鑑機構，自 2013 年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近 400 家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準和飛安紀錄等多項嚴謹指標，選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。