長榮航連13年蟬聯最安全航空公司 今年拿下全球第8名
鉅亨網記者王莞甯 台北
長榮航 (2618-TW) 再傳捷報，國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 今 (13) 日公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，長榮航空連續第 13 年獲全球最安全航空公司的殊榮，本次評比獲第 8 名的肯定，也是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司。
長榮航總經理孫嘉明表示，飛航安全是長榮永不妥協的核心價值，飛安完美嚴謹且服務創新優質，是持續堅持的目標，未來將不間斷精進安全管理系統，強化風險預防機制。
AirlineRatings.com 是國際公認的航空評鑑機構，自 2013 年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近 400 家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準和飛安紀錄等多項嚴謹指標，選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。
除了此次獲得「全球最安全航空公司」第 8 名的肯定，長榮航也連續 10 年榮獲 SKYTRAX 五星級航空公司最高認證。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇