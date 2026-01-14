鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-14 18:16

主要亞幣近期各自表現，市場持續消化美國最新公布的 12 月消費者物價指數 (CPI) 報告，數據顯示核心通膨降至 2021 年初以來低點，強化了聯準會利率按兵不動的預期，美元指數轉強，壓抑部分亞幣表現；其中，日元受首相高市宣布將解散國會提前大選而走勢疲軟，新台幣兌美元今 (14) 日則中止連 5 貶，終場收在 31.63 元，升值 2.6 分，呈現「股匯雙漲」格局，台北與元太外匯市場總成交值放大至 22.52 億美元。

〈台幣〉台積電法說前夕股匯雙漲 中止連5貶收31.63元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.68 元，呈現先貶後升走勢，早盤一度失守 31.7 元關卡，最低來到 31.706 元，但拋匯力道隨之湧現，午後一度升破 31.6 元關卡，最高觸及 31.587 元，高低振盪達 1.19 角，終場在央行調節下，升幅略見收斂，以 31.63 元作收，升 2.6 分。

台北股匯同步走揚，台積電法說會登場前夕，大盤持續走高，盤中一度衝上 30994.81 點，終場收在 30941.78 點，上漲 234.56 點，盤中與收盤雙雙改寫歷史新高，台積電收平盤價 1710 元，鴻海、台達電、廣達等大型電子權值股接棒演出，漲幅介於 2-4%。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.13%，日元貶值 0.14%，新加坡幣、韓元分別貶 0.08%、0.06%，新台幣則升值 0.08%，人民幣小升 0.05%，亞幣走勢不同調。