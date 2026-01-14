〈台幣〉台積電法說前夕股匯雙漲 中止連5貶收31.63元
鉅亨網記者陳于晴 台北
主要亞幣近期各自表現，市場持續消化美國最新公布的 12 月消費者物價指數 (CPI) 報告，數據顯示核心通膨降至 2021 年初以來低點，強化了聯準會利率按兵不動的預期，美元指數轉強，壓抑部分亞幣表現；其中，日元受首相高市宣布將解散國會提前大選而走勢疲軟，新台幣兌美元今 (14) 日則中止連 5 貶，終場收在 31.63 元，升值 2.6 分，呈現「股匯雙漲」格局，台北與元太外匯市場總成交值放大至 22.52 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 31.68 元，呈現先貶後升走勢，早盤一度失守 31.7 元關卡，最低來到 31.706 元，但拋匯力道隨之湧現，午後一度升破 31.6 元關卡，最高觸及 31.587 元，高低振盪達 1.19 角，終場在央行調節下，升幅略見收斂，以 31.63 元作收，升 2.6 分。
台北股匯同步走揚，台積電法說會登場前夕，大盤持續走高，盤中一度衝上 30994.81 點，終場收在 30941.78 點，上漲 234.56 點，盤中與收盤雙雙改寫歷史新高，台積電收平盤價 1710 元，鴻海、台達電、廣達等大型電子權值股接棒演出，漲幅介於 2-4%。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.13%，日元貶值 0.14%，新加坡幣、韓元分別貶 0.08%、0.06%，新台幣則升值 0.08%，人民幣小升 0.05%，亞幣走勢不同調。
美國公布去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.3%，年增率為 2.7%，持平去年 11 月數據，符合市場預期。扣除食品與能源的核心 CPI 在去年 12 月上升 0.2%，年增率為 2.6%，創 2021 年初以來低點。市場人士指出，儘管通膨數據支持聯準會短期內按兵不動，但在企業財報陸續出爐之際，投資人對股市追價態度轉趨保守。
延伸閱讀
- 〈台幣〉股匯脫鉤連5貶收31.656元 觀望美通膨指標
- 〈紐約匯市〉美元走強 日元重挫 市場仍預期Fed本月按兵不動
- 兩個月新高！CPI 數據持平強化降息預期 比特幣升破9.5萬美元
- 通膨尚未消退！美CPI恐顯示物價黏著 延後Fed下次降息
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇