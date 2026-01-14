鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-14 19:33

台灣個人財富累積速度進入加速期，中信銀行今 (14) 日攜手波士頓顧問公司 (BCG) 正式發表《2026 臺灣超高資產客群財富洞察報告》，觀察淨資產規模達新台幣 1 億元的高資產客群、10 億元以上的超高資產客群最新樣貌，在 AI 產業鏈爆發與全球資本市場強勁成長的助攻下，推估台灣整體高資產客群個人財富總額於 2025 至 2029 年將以年均約 10% 成長，可望衝破 59 兆元。

中信銀總經理楊銘祥表示，在全球地緣政治重組、利率循環反覆與資本市場波動交錯的背景下，財富累積的邏輯正被重新定義，台灣高資產家族已從創造財富走向財富傳承的階段，必須以治理思維回應跨境與世代挑戰的新篇章。

‌



財富金字塔再進化 10 億級大戶五年內激增至 1.1 萬人

BCG 董事總經理暨合夥人翁詩涵指出，台灣整體個人財富至 2029 年預計達新台幣 279 兆元，年複合成長率 (CAGR) 為 6%。然而，觀察「高資產客群」的成長力道將更為驚人，預估 2029 年達新台幣 59 兆元，年均成長率高達 10%。

1 億元以上的高資產族群將從 2025 年的 12.3 萬人成長至 15.5 萬人。其中，10 億元以上的超高資產大戶將由 8000 人突破至 1.1 萬人，成長幅度達 37.5%。

跨境配置由「選配」轉「標配」 分散地緣政治風險

進一步觀察發現，對台灣超高資產家族而言，跨境配置已從分散風險的配套措施，轉變為支撐家族資產結構、企業營運與傳承規劃的基礎。調查指出，74% 的高資產客戶已持有境外資產，另 14% 之尚無境外資產客戶正計畫展開海外配置，新台幣 10 億級超高資產客群持有境外資產比例高達 86%，反映跨境布局已成家族資本配置的核心要素。

區域配置方面，台灣高資產家族在成熟市場的布局策略趨於理性且具一致性，亞太地區以新加坡、日本為核心，美國資產持續展現增持動能；港澳市場減持趨勢趨緩並轉為觀望，中國大陸則普遍採取保守態度，顯示全球布局上已將風險控管與資產韌性視為首要考量。

更關鍵的是，跨境需求已由單一投資行為，升級為橫跨「個人、家族與企業」，從個人層面的海外投資與資產多元化，提升至家族及企業層面，跨境財富管理已成為長期且結構性的治理議題。

世代投資偏好有差異！創富一代求「穩」 新富時代求「新」

調查顯示，超高資產家族在財富管理關注重點呈現明確世代分化，以 55 至 74 歲為主的創富一代，多已完成財富累積，其核心關注集中於資產保值、風險控管與結構穩定，投資偏好以低波動、高流動性工具為主。