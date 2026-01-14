鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-14 16:10

川普周二 (13 日) 表示，他於 2020 年簽署的《美墨加協定》「沒有任何實際好處」。他表示，這一協定主要惠及加拿大，但美國人「不需要他們的產品」，因為「大家都搬到這裡來了」。川普說：「我們保留它或不保留它都無所謂。這無關緊要。」

這番言論對極度依賴該協定的美國汽車產業，以及自川普 1 年前回歸白宮以來，一直面臨其反覆無常貿易政策的墨西哥與加拿大政府，釋放了明確的警告訊號。這預示著計畫中的 USMCA 重新談判，可能會演變成華盛頓對這兩個最大貿易夥伴的「不滿宣洩」。

原本做為川普第一任期內取代北美自由貿易協定 (NAFTA) 的重要政績，USMCA 在今年正面臨強制性審查。根據規定，若三國在 7 月 1 日前達成共識，協定將延長 16 年；否則，各方需進行年度聯合審查，直至達成共識或協定於 2036 年到期。

川普近幾個月對該協定的貶低，顯然是為了在談判中獲取對加、墨兩國的競爭籌碼。雖然目前的退出條款規定任何國家，只需提前 6 個月書面通知即可退出，但川普是否會採取此極端行動仍未明朗。

此前，他曾以芬太尼走私為由，對兩國產品徵收關稅，隨後才豁免了受 USMCA 保護的產品，顯示其政策的高度不確定性。