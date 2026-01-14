鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-14 09:38

台北股市今 (14) 日早盤護國神山台積電 (2330-TW) 開盤穩穩站在 1700 元之上的高檔震盪，電子股成交比重仍占大盤 75%，早盤加權股價指數並一度上漲逾百點，市場專家指出，目前市場資金仍在電子股身上，在 15 日台積電法說會前，台股仍屬安全。

‌



台北股市 14 日集中市場大盤以 30742.53 點盤開出，最高 30888.6 點，最低即為開盤指數 30742.53 點，指數高檔震盪，全日成交量預估約 6776 億元，早盤台股電子股上漲 %，占大盤成交比重高達 75%，金融股上漲 0.1%，占大盤成交 0.7%。

資深證券分析師簡伯儀指出， 台股今天走勢以中小型股、低位階個股及題材面爲主，量能將爲重要觀察指標。

外資已經連續 8 個交易日賣超占極高權值的台積電個股，賣超張數達 73659 張，同時，在市場上布局買進的多是不占權值的低價、低位階中小型個股，顯然對台股大盤走勢頗具戒心。但簡伯儀指出，在明天的台積電法說會召開前，台股相對安全。

今晨收盤的美股方面，標普指數小幅下跌 0.19%，主因摩根大通股價走弱拖累銀行類股表現，不過在英特爾與 AMD 大漲帶動下，費半指數逆勢收高。

今晨美股收盤，道瓊指數下跌 398.21 點，或 0.8%，收 49,191.99 點。那斯達克指數下跌 24.032 點，或 0.1%，收 23,709.873 點。S&P 500 指數下跌 13.53 點，或 0.19%，收 6,963.74 點。費城半導體指數上漲 73.156 點，或 0.95%，收 7,747.993 點。NYSE FANG+ 指數下跌 14.49 點，或 0.091%，收 15,826.19 點。

台股指標的台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.35%，輝達 (NVDA-US) 漲 0.47%