鉅亨網記者張欽發 台北
台北股市今 (14) 日早盤護國神山台積電 (2330-TW) 開盤穩穩站在 1700 元之上的高檔震盪，電子股成交比重仍占大盤 75%，早盤加權股價指數並一度上漲逾百點，市場專家指出，目前市場資金仍在電子股身上，在 15 日台積電法說會前，台股仍屬安全。
同時，中低價、低位階的電子股今天早盤在盤面爭相出頭，如石英元件股希華 (2484-TW) 以跳空漲停開出，加高 (8182-TW) 攻上漲停，包括晶技 (3042-TW) 及台嘉碩 (3221-TW) 強漲。
台北股市 14 日集中市場大盤以 30742.53 點盤開出，最高 30888.6 點，最低即為開盤指數 30742.53 點，指數高檔震盪，全日成交量預估約 6776 億元，早盤台股電子股上漲 %，占大盤成交比重高達 75%，金融股上漲 0.1%，占大盤成交 0.7%。
資深證券分析師簡伯儀指出， 台股今天走勢以中小型股、低位階個股及題材面爲主，量能將爲重要觀察指標。
外資已經連續 8 個交易日賣超占極高權值的台積電個股，賣超張數達 73659 張，同時，在市場上布局買進的多是不占權值的低價、低位階中小型個股，顯然對台股大盤走勢頗具戒心。但簡伯儀指出，在明天的台積電法說會召開前，台股相對安全。
台股權值鴻海 (2317-TW) 走高，盤中上漲 5.5 元，聯發科 (2454-TW) 下跌，大盤以面板股最強勢，包括彩晶 (6116-TW)、友達 (2409-TW) 早盤下跌，群創 (3481-TW) 走強。
同時，IC 載板股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天早盤以南電表現較爲強勢。
今晨收盤的美股方面，標普指數小幅下跌 0.19%，主因摩根大通股價走弱拖累銀行類股表現，不過在英特爾與 AMD 大漲帶動下，費半指數逆勢收高。
今晨美股收盤，道瓊指數下跌 398.21 點，或 0.8%，收 49,191.99 點。那斯達克指數下跌 24.032 點，或 0.1%，收 23,709.873 點。S&P 500 指數下跌 13.53 點，或 0.19%，收 6,963.74 點。費城半導體指數上漲 73.156 點，或 0.95%，收 7,747.993 點。NYSE FANG+ 指數下跌 14.49 點，或 0.091%，收 15,826.19 點。
台股指標的台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.35%，輝達 (NVDA-US) 漲 0.47%
統一證券指出， 昨日台股盤面資金聚焦台積電概念股、封測、低軌衛星、ABF 載板等族群，包括漢唐 (2404-TW)、力成 (6239-TW)、金寶 (2312-TW)、南電 (8046-TW) 等表現強勢。而在美國去年 12 月 CPI 符合市場預期，緩和市場對通膨升溫的擔憂，有利風險性 資產。台股昨日再創新高，技術面強勢，投資人樂觀期待週四台積電法說，同時，美股財報季登場，財報利多可期，有利延續元月資金行情。
不過，期貨空單增至 3 萬口，融資餘額超過 3500 億，短線槓桿偏高，後續應留意短線急漲修正乖離，預期指數高檔震盪盤堅，建議維持分批布局業績題材股，聚焦：台積電法說概念、材料升級或短缺概念、AI 概念股、高速傳輸 (含光傳輸)、載板與 PCB、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋等族群。
