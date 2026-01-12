鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (12) 日早盤大漲表態，預定周四 (15 日) 舉行法說的台積電走強，重登 1705 元新高紀錄，推升指數強漲近 400 點，一度衝上 30681 點，續寫台股新高點，預計今日成交量 6700 億元，較上週五收斂。
權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在本次法說前，受惠買盤積極卡位，上漲超過 1%，最高衝上 1705 元，續創新高， 鴻海 (2317-TW) 則小跌 1% 內，台達電 (2308-TW) 大漲超過 4%，站穩千元大關，聯發科 (2454-TW) 也有 1% 左右的漲幅。
其他權值股如日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也有 3% 至 4% 的漲幅，漲勢相當凌厲，不過，國泰金 (2882-TW)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、智邦 (2345-TW) 等都在盤下游走。
今日市場焦點再度回到記憶體族群，凌航 (3135-TW) 亮燈漲停，晶豪科 (3006-TW)、南茂 (8150-TW)、華泰 (2329-TW) 漲幅皆達半根，其他如華東 (8110-TW)、群聯 (8299-TW) 等，也全部在盤面上表態，族群表現強勢。
