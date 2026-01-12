台股今 (12) 日早盤大漲表態，預定周四 (15 日) 舉行法說的台積電走強，重登 1705 元新高紀錄，推升指數強漲近 400 點，一度衝上 30681 點，續寫台股新高點，預計今日成交量 6700 億元，較上週五收斂。