〈台股開盤〉跌逾200點後翻紅 台積電回神穩盤 台塑傳漲外銷報價四寶大漲

美股出現高檔賣壓，指數創高終場收黑。台股今 (8) 日開低走低，開 30330.58 點，下跌 104.89 點，隨著台積電發放 5 元股息，下跌 15 元，鴻海、廣達等電子權值股走弱，指數跌近 200 點，但在 AI 敘事基本面仍強下，指數拉回平盤，盤勢陷入震盪。早盤估量 8620 億元。