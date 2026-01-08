search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉跌逾200點後翻紅 台積電回神穩盤 台塑傳漲外銷報價四寶大漲

鉅亨網記者吳承諦 台北

美股出現高檔賣壓，指數創高終場收黑。台股今 (8) 日開低走低，開 30330.58 點，下跌 104.89 點，隨著台積電發放 5 元股息，下跌 15 元，鴻海、廣達等電子權值股走弱，指數跌近 200 點，但在 AI 敘事基本面仍強下，指數拉回平盤，盤勢陷入震盪。早盤估量 8620 億元。

cover image of news article
〈台股開盤〉跌逾200點後翻紅 台積電回神穩盤 台塑傳漲外銷報價四寶大漲 。(圖：shutterstock)

電子權值股紛紛走弱，台積電 (2330-TW) 股利今天發放，早盤最低來到 1655 元，隨後翻紅；聯發科 (2454-TW) 開低走低，跌逾 2%，最低來到 1460 元，日月光投控 (3711-TW) 、廣達 (2382-TW) 、鴻海 (2317-TW) 均跌逾 1%，台達電 (2308-TW) 持平。


中美石化業者減少生產 PVC，有助台廠塑化需求，市場傳出台塑擬調漲 2 月 PVC 外銷報價，激勵塑化股今日走強，台塑四寶部分，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 均漲逾 6%，台化 (1326-TW) 漲逾 4%，台塑化 (6505-TW) 漲逾 3%，台聚 (1304-TW) 漲逾 5%。

由於太空題材及 AI 電力需求，太陽能股走強，元晶 (6443-TW) 亮紅燈、茂迪 (6244-TW)、聯合再生 (3576-TW) 均漲逾 4%。

 

 


文章標籤

台積電台股開盤台塑四寶TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1690+0.90%
聯發科1450-2.68%
日月光投控269.5-2.00%
廣達273-3.19%
鴻海229.5-3.77%
台達電1015-1.46%
台塑41.9+3.08%
南亞67.2+3.86%
台化32.7+0.62%
台塑化48.25+1.15%
台聚11.4+1.79%
元晶31.2+9.86%
茂迪22.35+1.13%
聯合再生9.43+1.18%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
日月光

66.67%

勝率

#利多出貨

偏強
日月光

66.67%

勝率

#波段回檔股

偏強
聯發科

76.67%

勝率

#極短線弱勢

偏強
聯發科

76.67%

勝率

#波段上揚股

偏強
台積電

45.95%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty