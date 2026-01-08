〈台股開盤〉跌逾200點後翻紅 台積電回神穩盤 台塑傳漲外銷報價四寶大漲
鉅亨網記者吳承諦 台北
美股出現高檔賣壓，指數創高終場收黑。台股今 (8) 日開低走低，開 30330.58 點，下跌 104.89 點，隨著台積電發放 5 元股息，下跌 15 元，鴻海、廣達等電子權值股走弱，指數跌近 200 點，但在 AI 敘事基本面仍強下，指數拉回平盤，盤勢陷入震盪。早盤估量 8620 億元。
電子權值股紛紛走弱，台積電 (2330-TW) 股利今天發放，早盤最低來到 1655 元，隨後翻紅；聯發科 (2454-TW) 開低走低，跌逾 2%，最低來到 1460 元，日月光投控 (3711-TW) 、廣達 (2382-TW) 、鴻海 (2317-TW) 均跌逾 1%，台達電 (2308-TW) 持平。
中美石化業者減少生產 PVC，有助台廠塑化需求，市場傳出台塑擬調漲 2 月 PVC 外銷報價，激勵塑化股今日走強，台塑四寶部分，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 均漲逾 6%，台化 (1326-TW) 漲逾 4%，台塑化 (6505-TW) 漲逾 3%，台聚 (1304-TW) 漲逾 5%。
由於太空題材及 AI 電力需求，太陽能股走強，元晶 (6443-TW) 亮紅燈、茂迪 (6244-TW)、聯合再生 (3576-TW) 均漲逾 4%。
