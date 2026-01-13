〈台股開盤〉傳台美關稅15%將敲定 台積電法說前領軍台股再創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-13 09:57

根據《紐約時報》報導，美國與台灣達成關稅 15% 協議，預計本月宣布，激勵美股四大指數走揚，同步帶動台積電今 (13) 日股價持續創高，衝上 1720 元，並領軍台股大盤大漲逾 400 點，最高漲至 30973.85 點，再度刷新歷史高點，預估成交量 7700 億元。

傳台美關稅15%將敲定，台積電法說前領軍台股再創高。(圖：shutterstock)

《紐約時報》引述知情人士報導，指出美國政府與台灣達成貿易協議，除在關稅稅率達成 15% 協議，也要求台積電 (2330-TW) 加碼美國投資，於亞利桑那州再興建至少 5 座晶圓廠，激勵台指期夜盤大漲 371 點，台積電 ADR(TSM-US) 也漲逾 2%，帶動台積電今天早盤以 1720 元開高，漲逾 1%，股價再寫新天價。

