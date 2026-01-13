search icon



〈台股開盤〉傳台美關稅15%將敲定 台積電法說前領軍台股再創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北

根據《紐約時報》報導，美國與台灣達成關稅 15% 協議，預計本月宣布，激勵美股四大指數走揚，同步帶動台積電今 (13) 日股價持續創高，衝上 1720 元，並領軍台股大盤大漲逾 400 點，最高漲至 30973.85 點，再度刷新歷史高點，預估成交量 7700 億元。 

cover image of news article
傳台美關稅15%將敲定，台積電法說前領軍台股再創高。(圖：shutterstock)

《紐約時報》引述知情人士報導，指出美國政府與台灣達成貿易協議，除在關稅稅率達成 15% 協議，也要求台積電 (2330-TW) 加碼美國投資，於亞利桑那州再興建至少 5 座晶圓廠，激勵台指期夜盤大漲 371 點，台積電 ADR(TSM-US) 也漲逾 2%，帶動台積電今天早盤以 1720 元開高，漲逾 1%，股價再寫新天價。 


其他電子權值股也全數走揚，鴻海 (2317-TW) 小漲 0.22%，聯發科 (2454-TW) 及台達電 (2308-TW) 雙雙漲逾 2%，廣達 (2382-TW) 小漲 0.18%，日月光 (3711-TW) 漲勢最為凌厲，漲幅超過 3%。 

營建剩餘土方清運新制元旦正式上路，要求清韻車輛加裝 GPS 即時追蹤定位，清運過程須全程以電子聯單申報，激勵綠能環保類股漲勢強勁，可寧衛 *(8422-TW)、基士德 - KY(6641-TW)、成信實業 *- 創 (6969-TW)、台境 *(8476-TW) 皆亮燈漲停，日友 (8341-TW) 大漲逾半根停板。 

中低價 PCB 族群表現亮眼，華東 (8110-TW) 強攻漲停鎖住 82.2 元，臻鼎 - KY(4958-TW) 漲逾半根停板。另外，ABF 載板三雄同步跟漲，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 漲逾 4%，景碩 (3189-TW) 則小漲表態。 

美股四大指數全數走揚，道瓊指數上漲 86.13 點或 0.17%，收 49590.2 點；那斯達克指數上漲 62.558 點或 0.26%，收 23733.904 點；S&P 500 指數上漲 10.99 點或 0.16%，收 6977.27 點；費城半導體指數上漲 36.057 漲點或 0.47%，收 7674.836 點。 


台股開盤台積電關稅土方之亂綠能環保PCBABF載板

台股首頁我要存股
NASDAQ23733.90+0.26%
費城半導體7674.840.47%
道瓊指數49590.200.17%
S&P 5006977.32+0.16%
台指期30772+0.23%
南電272+6.88%
日月光投控289.5+2.30%
台積電1705+0.89%
鴻海227-0.66%
聯發科1470+1.73%
台達電1045-0.95%
廣達280-0.18%
可寧衛47.2+9.90%
欣興252+3.49%
基士德-KY23.45+9.84%
景碩181+0.00%
台境20.65+9.84%
日友87.3+2.59%
華東78.4+4.81%
臻鼎-KY169+6.62%
成信實業*-創35.95+9.94%
台積電ADR331.77+2.52%

