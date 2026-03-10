鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-10 20:09

南投杉林溪森林遊樂區昨 (9) 日發生遊園車墜谷意外，釀成 1 死 7 傷悲劇。針對後續保險理賠事宜，金管會保險局副局長蔡火炎今 (10) 日說明，肇事遊園車雖因「無牌照」未投保強制汽車責任險，但受害者家屬與傷者仍可向「汽車交通事故特別補償基金」申請補償，每人死亡給付最高達 200 萬元。

根據媒體報導，事故車輛為園區內接駁使用，並未掛牌。蔡火炎解釋，依據金管會與交通部公告之強制汽車責任保險契約範圍，該車屬於「非依軌道行駛、具運輸功能之路上動力車輛」，雖依法不需個別訂立強制險契約，但仍屬於《強制汽車責任保險法》第 40 條規範之對象。

他強調，為保障受害人，此類事故的乘客或車外第三人，若受到損害，可比照強制險金額向「財團法人汽車交通事故特別補償基金」申請補償。身故給付每人最高 200 萬元；傷害醫療給付每人限額 20 萬元 (含醫療費用等)。

針對媒體質疑該車輛未繳保費卻由基金負擔是否公平，蔡火炎解釋，特補基金在給付補償金後，若確認園區方有應負之損害賠償責任，基金將會依法行使「代位追償權」，向業者追討相關款項。他舉例，在馬路上行駛的挖土機等非掛牌車輛發生事故，也適用此補償機制。

在園區責任方面，蔡火炎指出，杉林溪遊樂事業公司確實有投保「公共意外責任保險」。不過，對於具體的承保保險公司名稱及保額等營業資訊，保險局表示不便代為對外公開。

蔡火炎補充，公共意外責任險的賠付條件較為嚴格，其責任啟動必須建立在「被保險人 (園區方) 依法應負賠償責任」的前提下。也就是說，後續需透過司法釐清事故原因，確認業者是否有疏失或法律責任，該險種才會正式啟動理賠程序。