鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-13 17:55

陞醫生技今 (13) 日宣布啟動首次 IPO 計畫，董事長謝儒生指出，目標在 2026 年完成公開發行，並在 2027 年掛牌。另外，將持續透過與佳世達 (2352-TW) 策略聯盟合作，加速專利技術商業化與國際市場布局。

謝儒生指出，旗下「生化脈衝靶向技術」目前已取得全球 22 國專利，並握有 3 大優勢，包括可液態常溫儲存與應用外泌體產品、達 99.99% 高純度外泌體以及功能誘導型外泌體。

陞醫透過生化脈衝靶向技術，開發出超過 35 種不同功效型外泌體，並依不同需求製備靶向型外泌體產品，鎖定婦科、眼科、牙科、聽損以及神經退化與損傷等臨床需求，多項研究已完成動物實驗，並即將進入人體測試。

陞醫 2025 年營收首度突破 1 億元，每股純益上看 5 元，營收與獲利皆較 2024 年成長。另外，受惠高附加價值技術與專業市場定位，主力產品的毛利率維持在 85 至 95%。陞醫也持續拓展國際市場，並已取得初步結果，今年起美容與蘊髮系列將透過區域代理與跨境電商，搶攻中國、歐美與東協市場，以提高品牌滲透率與市占率。

法人看好，陞醫在專業通路深化，以及海外市場擴張的帶動下，今年營收有望成長 50%。