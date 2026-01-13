鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-13 16:43

台灣大 (3045-TW) 今 (13) 日指出，旗下企業通訊解決方案「M + 企業總機」完成全新架構升級，在既有雲端優勢上，強化系統穩定度與整合彈性，提供電信級的資安防護。台灣大表示，客戶帳號數年增達 2 成，其中，醫療生技客戶成長最為快速。

台灣大「M+企業總機」客戶帳戶數年增2成，醫療生技客戶成長最快速。(鉅亨網資料照)

台灣大表示，M + 企業總機憑藉在地自研與機房落地優勢，提供電信等級的資安防護，客戶包含醫療生技業、金融保險業與製造業等產業，客戶帳戶數年增 2 成，其中，2025 年以醫療生技客戶成長動能最為強勁，包含中山醫學大學附設醫院等多家醫學中心皆已導入。

‌



企業事業服務商務長朱曉幸表示，在醫療場域中，通訊系統是承載病患生命安全的資訊神經網絡，非僅一般溝通工具。台灣大自研的「M + 企業即時通訊」與「M + 企業總機」以電信事業必須遵循的嚴格資安標準，提供醫療體系最高標準的資安合規性與資料主權，透過新架構升級，支援更深層系統串接，強化數位韌性。

朱曉幸進一步指出，旗下 M + 企業即時通訊在單一醫療院所 5 年內關鍵訊息發送總量近 300 萬則。此外，在傳統單向簡訊已難滿足臨床需求的情形下，M + 透過 API 串接，為醫療院所建構「雙向即時回饋」機制，醫師接獲會診通知或危急值通報時，可直接以手機回傳醫囑，並同步串接 HIS(醫療資訊系統)，除加速決策效率外，也能更即時更新病歷紀錄。

針對大型醫學中心，M + 企業即時通訊的「子帳號」分層管理機制，各科可獨立控管發布訊息，提升醫護人員溝通效率。