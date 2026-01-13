〈港股盤後〉恒指衝高回落收漲0.9% 創新藥與黃金板塊領漲

鉅亨網新聞中心 2026-01-13 16:42

港股主要指數周二 (13 日) 集體收漲，但呈現明顯的衝高回落態勢。恒生指數早盤跳空高開逾 300 點，隨後一度突破兩萬七大關，但高位買盤承接力不足，午後漲幅收窄，最終收漲 0.9%，報 26848.47 點。恒生科技指數早間曾大漲逾 2%，但午後震盪轉跌，最終微升 0.11%，報 5869.79 點。大市全天成交金額擴大至 3151.92 億港元，顯示市場交投活躍。

恒指衝高回落收漲0.9% 創新藥與黃金板塊領漲(圖:shutterstock)

盤面上，創新藥及醫藥外包（CXO）板塊全天表現最為亮眼，藥明康德收漲 8.3%，公司預計 2025 年淨利潤將增長約 102.65%。分析指出，本周召開的摩根大通醫療健康年會（JPM 峰會）為該板塊提供了強勁的催化劑。

黃金股延續強勢，中國黃金國際漲超 7%，主因花旗集團將短期金價看漲至每盎司 5000 美元，且地緣政治風險與美聯儲政策不確定性支撐了貴金屬行情。

大型科技股走勢分化，阿里巴巴收漲 3.63%，但小米及美團等個股走低。AI 應用與半導體板塊午後表現疲軟，智譜大跌 12.76%，華虹半導體亦跌逾 2%。此外，商業航天概念股出現回調，金風科技跌幅超過 9%。

對港股後市，機構持樂觀但謹慎的態度。中信證券指出，受益於大陸「十五五」規劃催化及外部主要經濟體的寬鬆貨幣政策，港股 2026 年有望迎來第二輪估值修復與業績復甦行情。