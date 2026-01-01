輝達、禮來深化合作 砸10億建矽谷AI製藥實驗室
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
綜合外電周一 (12 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 和美國藥廠禮來 (LLY-US) 將在 5 年內投資 10 億美元，在矽谷建立聯合研究實驗室，使用輝達最新世代 Vera Rubin AI 晶片，加速 AI 在製藥業的應用。
這是雙方進一步深化合作。去年 10 月，兩家公司聯手打造「製藥公司擁有的最強大超級電腦」，使用超過 1000 顆輝達 AI 晶片，設在禮來印第安納波利斯總部，將在第一季全面運作。與輝達合作讓禮來站上 AI 藥物發現前線，但這個領域仍處早期，尚未出現重大突破。
目前，藥廠愈來愈仰賴 AI 模型來設計和發現新藥，希望大幅縮短新藥上市時間。不過禮來和輝達都沒說明投資的財務細節，包括輝達資金是否會流向禮來再用來購買輝達晶片，這種循環安排曾引發外界對輝達其他投資的質疑。
實驗室地點 3 月公布
輝達醫療保健副總裁 Kimberly Powell 表示，雙方都為新設施投入資源，地點將在 3 月公布。輝達和禮來研究人員將在實驗室並肩工作，產生新數據來訓練生技 AI 模型。
輝達在生技市場的策略是提供開源 AI 模型和軟體，讓藥廠用輝達生態系建立自己的藥物開發平台。該公司周一發布一批新模型，包括用來確保 AI 設計的藥物在實際實驗室中可行。
輝達目前主宰 AI 晶片市場，但少數幾家科技巨頭就占其營收大宗。該公司將醫療和製藥業視為能受惠於其技術的新領域。
目標自動化實驗室
企業已開始用 AI 電腦發想新藥點子，但通常仍得在實驗室做實驗驗證。輝達主張 AI 可以自動化大部分工作。Powell 說：「人類是實驗室速度的主要限制。」聯合實驗室將協助 AI 工程師學習操作實驗室設備，然後協助藥廠調整電腦和軟體，接手原本由人類做的部分工作。
輝達也與賽默飛世爾科技等公司合作，將實驗室設備連到 AI 電腦實現自動化控制，並教機器人研究程序，為設施全面自動化鋪路。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 禮來、輝達聯手打造製藥業最強超級電腦 加速藥物研發、縮短開發周期
- 藥價與禮來壓力夾擊下 諾和諾德美國高層離職
- Alphabet晉升4兆市值俱樂部 超車蘋果、僅次輝達
- 國安基金退在台股最高點？分析師：護盤金額僅「九牛一毛」市場多頭仍旺
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇