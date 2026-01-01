輝達、禮來深化合作 砸10億建矽谷AI製藥實驗室

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-13 03:01

綜合外電周一 (12 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 和美國藥廠禮來 (LLY-US) 將在 5 年內投資 10 億美元，在矽谷建立聯合研究實驗室，使用輝達最新世代 Vera Rubin AI 晶片，加速 AI 在製藥業的應用。

輝達攜手禮來在矽谷建AI製藥研究中心。(圖:Shutterstock)

這是雙方進一步深化合作。去年 10 月，兩家公司聯手打造「製藥公司擁有的最強大超級電腦」，使用超過 1000 顆輝達 AI 晶片，設在禮來印第安納波利斯總部，將在第一季全面運作。與輝達合作讓禮來站上 AI 藥物發現前線，但這個領域仍處早期，尚未出現重大突破。

‌



目前，藥廠愈來愈仰賴 AI 模型來設計和發現新藥，希望大幅縮短新藥上市時間。不過禮來和輝達都沒說明投資的財務細節，包括輝達資金是否會流向禮來再用來購買輝達晶片，這種循環安排曾引發外界對輝達其他投資的質疑。

實驗室地點 3 月公布

輝達醫療保健副總裁 Kimberly Powell 表示，雙方都為新設施投入資源，地點將在 3 月公布。輝達和禮來研究人員將在實驗室並肩工作，產生新數據來訓練生技 AI 模型。

輝達在生技市場的策略是提供開源 AI 模型和軟體，讓藥廠用輝達生態系建立自己的藥物開發平台。該公司周一發布一批新模型，包括用來確保 AI 設計的藥物在實際實驗室中可行。

輝達目前主宰 AI 晶片市場，但少數幾家科技巨頭就占其營收大宗。該公司將醫療和製藥業視為能受惠於其技術的新領域。

目標自動化實驗室

企業已開始用 AI 電腦發想新藥點子，但通常仍得在實驗室做實驗驗證。輝達主張 AI 可以自動化大部分工作。Powell 說：「人類是實驗室速度的主要限制。」聯合實驗室將協助 AI 工程師學習操作實驗室設備，然後協助藥廠調整電腦和軟體，接手原本由人類做的部分工作。