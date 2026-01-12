川普準備干預伊朗 專家警告稍有不慎恐加大衝突

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-12 21:50

根據《CNBC》周一 (12 日) 報導，美國總統川普正準備可能干預伊朗，因該國鎮壓抗議已造成數百人死亡、網路遭切斷。川普幕僚預計周二向他簡報干預計畫，選項從網路攻擊到軍事打擊都有，但分析師警告，強力打擊恐讓政權更團結、引發更大衝突。

川普表示正認真考慮對伊朗「很強硬的選項」，預計周二聽取幕僚簡報干預計畫。(圖:Shutterstock)

干預選項從網攻到空襲

《華爾街日報》報導，可能措施包括加強網路上的反政府力量、對伊朗軍民設施發動資安攻擊、追加制裁，以及軍事打擊。《Politico》也引述知情官員說法，提交給川普的選項從伊朗境內定點打擊到攻擊性網路戰都有。

BCA Research 首席地緣政治策略師 Matt Gertken 說：「如果美國認為需要保護人員、資產或能源供應，有一系列工具可用，從網路攻擊、破壞行動，到無人機和飛彈打擊都行。」他說，美國也可能攻擊核武、軍事設施或政府機關，削弱政權能力，並「阻止政權採取破壞行動」。

物價飆漲引爆抗議潮

伊朗動盪始於去年 12 月，起因是物價飆漲、貨幣崩跌，後來演變成更大規模反政府抗議，威脅伊斯蘭政權。德黑蘭上周末加強鎮壓，總部位於美國的人權活動家新聞社指出，已有超過 500 人喪生。伊朗總統 Masoud Pezeshkian 周日指責美國和以色列煽動動亂，警告兩國不要干預。

Gertken 表示，伊朗更有能力報復美國，特別是攻擊中東地區的能源設施。他說，川普政府「不見得急著推翻政權」，除非情況「嚴重到美國認為不能錯過迫使政權更迭的機會」。

川普公開力挺示威者

川普多次在 Truth Social 平台公開支持伊朗抗議者，表示如果當局繼續殺害示威者，美國將前去「拯救」伊朗人。川普周六發文：「伊朗正在追求自由，也許是空前的。美國準備好幫忙了！！！」

川普周日在空軍一號上對記者說：「我們非常認真看待這件事，軍方在研究，我們在考慮一些很強硬的選項，會做出決定。」

專家警告恐引更大衝突

以色列國家安全研究所資深研究員 Danny Citrinowicz 說，就算美國只是「象徵性」打擊，也可能引發「更大規模升級」。他說：「困境很明顯：強力打擊可能削弱政權鎮壓能力，但也可能讓政權更團結、引發更大衝突。加上反對派沒有領導人，這種打擊可能在戰術上成功，戰略上卻失敗。」

伊朗國會議長 Mohammad Baqer Qalibaf 在國營電視直播會議上警告，如果美國攻擊伊朗，以色列和「該地區所有美軍中心、基地和艦艇都是我們的合法目標」。伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 上周五說，政府面對抗議「不會退縮」。

抗爭削弱政權正當性

這波動盪凸顯伊斯蘭共和國處境愈來愈脆弱，領導階層面臨內外壓力，民眾對經濟危機加深愈來愈憤怒。根據 LSEG 數據，伊朗官方貨幣里亞爾去年貶值一半，跌到每美元約 100 萬里亞爾的歷史新低。