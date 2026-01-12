川普稱伊朗急欲談判 美方正研擬強硬軍事選項

鉅亨網新聞中心 2026-01-12 20:40

美國總統川普於當地時間週日 (11 日) 在「空軍一號」上表示，伊朗政府已主動接觸華盛頓並提議進行談判，目前相關會議正在安排中。然而，隨著伊朗國內針對經濟崩潰的抗議活動遭到殘酷鎮壓，死亡人數持續攀升，川普警告，由於伊朗政府似乎正跨越他設定的「流血鎮壓」紅線，美方可能需要在會議召開前採取「非常強硬」的行動。

川普稱德黑蘭急欲談判 美方正研擬強硬軍事選項(圖:shutterstock)

根據美國人權活動家新聞通訊社 (HRANA) 的最新數據，這場始於去年 12 月底的示威已導致至少 544 人死亡，其中包括 496 名抗議者與 48 名安全人員，另有超過 10,600 人被捕。

‌



川普對此表示，伊朗因不堪長期受美國壓制而尋求對話，但他強調：「我們正在研究一些非常強硬的選項」，其範疇涵蓋軍事打擊、網路攻擊以及更嚴厲的經濟制裁。

面對美方的軍事威脅，伊朗政府立場依然強硬。伊朗議長 Mohammad Baqer Qalibaf 警告，若美國發動攻擊，以色列以及美國在中東的所有軍事基地、船隻都將成為「合法打擊目標」。伊朗外交部長 Abbas Araghchi 則指責，這場動亂是由美國與以色列煽動的，目的是為干預伊朗尋找藉口，儘管他未提出證據。

目前，伊朗當局已實施全國性的網路封鎖，並在德黑蘭等城市透過簡訊警告家長管束子女，否則將面臨「叛國罪」的後果，部分城市如薩里 (Sari) 據傳已進入戒嚴狀態。