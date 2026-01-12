在包括台光電 (2383-TW) 等 CCL 廠積極擴廠同時，CCL 含浸設備廠亞泰金屬 (6727-TW) 大力受惠，亞泰金屬今 (12) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月、第四季及全年營收齊創新高，今年的接單、營運仍旺。