鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-12 18:59

泓德能源 (6873-TW) 今 (12) 日公布 2025 年 12 月營收 16.36 億元，月成長 103.88%，年減 13.74%，第四季合併營收 33.74 億元，季增 64.59%，年減 18.21%，累計 2025 年營收 87.8 億元，年減 13.29%，由於台灣案場遞延，泓德能源去年營收呈現下滑。

展望今年，泓德能源看好，隨著 2026 年正式邁入「海外元年」，全年預計新增 897MW 全球開工量體，台灣、日本、澳洲三大市場同步推進，旗下重要子公司星星電力亦預計於今年登錄興櫃，為集團長期發展注入新動能。



泓德能源總經理周仕昌表示，2025 年能源產業面對景氣波動與區域挑戰，公司仍憑藉案場開發與建置、電力服務、資產平台管理等三大事業群核心優勢，展現穩健成長動能。不僅在快速變化的台灣市場持續累積開發成果，在日本與澳洲亦接連完成重要里程碑，持續獲得國際投資人肯定。

‌



面對 AI 時代來臨，儲能將成為支撐電力穩定、再生能源整合與資料中心運作的關鍵基礎設施，泓德能源已超前部署全球團隊，將海外經驗轉化為台灣競爭力，率先卡位長期需求。

在台灣市場，泓德能源目前手握未來三年約 3.3GW 的開發量體，並成功引進日本三菱電機作為策略股東，深化產業合作。泓德集團持續串聯產業上中下游，攜手策略夥伴共同籌組星泓、星鱻、星德、富邦與星國等資產平台，持續擴大容量收購與整合，預期整體資產管理規模將進一步提升至新台幣 750 億元。

在日本市場，泓德能源於日本政府長期脫碳素儲能容量市場拍賣中連續二年奪標，2025 年更取得 300MW 儲能系統容量標案；與東急不動產合資開發之群馬縣 20MW 特高壓儲能案場，亦成功獲得東京都政府提供近 2.6 億日圓補助金，展現在地合作布局成果。

此外，星星電力旗下位於北海道的 50MW 儲能案場 Helios 正與國際大型銀行洽談逾 60 億日圓專案融資，預計將於今年第一季完成動撥。

在澳洲市場，南澳 111MW 儲能案場 Templers 已於 2025 年 12 月正式商轉，並簽署 20 年儲能代運營協議及政府長期購電合約，為集團挹注具可預期性的穩定收益。南澳大型光儲混合案場 Solar River 亦已取得開發、併網及環評核准；ZEBRE 平台旗下多個案場共 785MW 預計參與澳洲聯邦政府第八輪產能投資計畫 (Capacity Investment Scheme, CIS) 競標，持續鎖定政策補貼與標案機會。