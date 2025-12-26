鄭亦麟涉收賄案 泓德能源總經理不起訴處分

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-26 17:53

臺北地檢署今 (26) 日發布新聞稿，宣布鄭亦麟涉收賄一案於今日偵查終結，其中，鄭亦麟在擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長期間，涉收賄 198 萬元，不明財產增加 601 萬餘元，求處鄭亦麟 14 年以上刑期，泓德能源 (6873-TW) 總經理周仕昌則獲不起訴處分。

泓德能源總經理周仕昌(左)、董事長謝源一(右)。(鉅亨網資料照)

台北地檢署今天偵查終結，依貪污等罪起訴鄭亦麟等 6 人。北檢指出，鄭亦麟於 2022 年 7 月間，多次與陳健盛、陳冠滔見面商議賄賂之交付方式，雙方達成以東煒公司虛偽 支付鄭亦麟胞弟「顧問費」之方式交付賄賂，收賄 198 萬元。

另外，鄭亦麟於 2021 年至 2024 年間，僅分別申報年度 6 所得 115 萬 7,411 元、160 萬 7,905 元、185 萬 1,927 元、218 萬 2,476 元，合計為 679 萬 9,719 元，其不明財產增加為 601 萬 4,961 元，而有涉嫌犯罪時及其後 3 年內，財產增加與收入顯不相當之情形，且無法提出合理說明。