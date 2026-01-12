鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-12 13:45

在搭乘「空軍一號」專機從美國佛羅里達州返回華盛頓途中，美國總統川普周日（11 日）晚對隨行媒體人員談及丹麥自治領地格陵蘭島時再次聲稱，「格陵蘭島僅靠狗拉雪橇防衛——不管用什麼辦法，美國都要拿下格陵蘭島，格陵蘭島應該達成交易」。

自 2025 年年初上任以來，川普多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力。川普本月 4 日接受美國《大西洋》月刊電話採訪時稱：「我國絕對需要格陵蘭島」。

白宮新聞秘書萊維特近日表示，川普和團隊正討論「一系列選項」，以得到格陵蘭島，包括「購買」和「動用美軍」。

格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島，也是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島設有一處軍事基地。丹麥首相弗雷澤里克森 4 日表示，美國無權吞併格陵蘭島。

丹麥、瑞典、德國等歐洲多國政要周日發聲，再次批評美國發出的對丹麥自治領地格陵蘭島的威脅性言論。

丹麥議會國防委員會主席拉斯穆斯 · 亞勒烏接受採訪時表示，如果因格陵蘭島發生軍事衝突，那將是「歷史上最愚蠢的戰爭」。亞勒烏批評川普有關奪取格陵蘭島的說法，並稱之為「現代史上最不合法的土地要求」。