營收速報 - 永捷(4714)12月營收2.01億元年增率高達110.43％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為15.29億元，累計年增率85%。
最新價為17.35元，近5日股價上漲1.53%，相關化學股價指數上漲3.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1166 張
- 外資買賣超：+1172 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|2.01億
|110%
|19%
|25/11
|1.68億
|103%
|68%
|25/10
|9,998萬
|-9%
|-18%
|25/9
|1.22億
|40%
|-9%
|25/8
|1.34億
|115%
|3%
|25/7
|1.30億
|121%
|-0%
永捷(4714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。住宅及大樓開發租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
