鉅亨速報

營收速報 - 永捷(4714)12月營收2.01億元年增率高達110.43％

鉅亨網新聞中心

永捷(4714-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.01億元，年增率110.43%，月增率19.47%。

今年1-12月累計營收為15.29億元，累計年增率85%。

最新價為17.35元，近5日股價上漲1.53%，相關化學股價指數上漲3.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1166 張
  • 外資買賣超：+1172 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 2.01億 110% 19%
25/11 1.68億 103% 68%
25/10 9,998萬 -9% -18%
25/9 1.22億 40% -9%
25/8 1.34億 115% 3%
25/7 1.30億 121% -0%

永捷(4714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。住宅及大樓開發租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收永捷

