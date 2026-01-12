search icon



營收速報 - 天品(6199)12月營收4,541萬元年增率高達429.08％

鉅亨網新聞中心

天品(6199-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣4,541萬元，年增率429.08%，月增率4.85%。

今年1-12月累計營收為2.64億元，累計年增率178.2%。

最新價為115元，近5日股價上漲1.42%，相關其他類指數上漲1.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+530 張
  • 外資買賣超：+375 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+155 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 4,541萬 429% 5%
25/11 4,330萬 400% 14%
25/10 3,786萬 322% 9%
25/9 3,476萬 359% 14%
25/8 3,053萬 283% 64%
25/7 1,863萬 145% 41%

天品(6199-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為租賃及葬儀服務。電腦週邊設備與電子零件。電子產品買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


天品

