營收速報 - 天品(6199)12月營收4,541萬元年增率高達429.08％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為2.64億元，累計年增率178.2%。
最新價為115元，近5日股價上漲1.42%，相關其他類指數上漲1.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+530 張
- 外資買賣超：+375 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+155 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|4,541萬
|429%
|5%
|25/11
|4,330萬
|400%
|14%
|25/10
|3,786萬
|322%
|9%
|25/9
|3,476萬
|359%
|14%
|25/8
|3,053萬
|283%
|64%
|25/7
|1,863萬
|145%
|41%
天品(6199-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為租賃及葬儀服務。電腦週邊設備與電子零件。電子產品買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
