營收速報 - 漢達(6620)12月營收1.37億元年增率高達106.48％

鉅亨網新聞中心

漢達(6620-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.37億元，年增率106.48%，月增率80.48%。

今年1-12月累計營收為17.30億元，累計年增率108.38%。

最新價為85.6元，近5日股價上漲2.03%，相關生技醫療股價指數上漲2.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+386 張
  • 外資買賣超：+386 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.37億 106% 80%
25/11 7,580萬 36% -13%
25/10 8,758萬 34% -1%
25/9 8,814萬 38% -73%
25/8 3.32億 411% 380%
25/7 6,925萬 -14% -33%

漢達(6620-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為研發、設計及銷售505(b)(2)新藥及高技術門檻學名藥。其他生技服務等業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


