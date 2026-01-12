營收速報 - 漢達(6620)12月營收1.37億元年增率高達106.48％
今年1-12月累計營收為17.30億元，累計年增率108.38%。
最新價為85.6元，近5日股價上漲2.03%，相關生技醫療股價指數上漲2.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+386 張
- 外資買賣超：+386 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.37億
|106%
|80%
|25/11
|7,580萬
|36%
|-13%
|25/10
|8,758萬
|34%
|-1%
|25/9
|8,814萬
|38%
|-73%
|25/8
|3.32億
|411%
|380%
|25/7
|6,925萬
|-14%
|-33%
漢達(6620-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為研發、設計及銷售505(b)(2)新藥及高技術門檻學名藥。其他生技服務等業務。
