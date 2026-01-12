search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 必應(6625)12月營收5.37億元年增率高達157.81％

鉅亨網新聞中心

必應(6625-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣5.37億元，年增率157.81%，月增率28.86%。

今年1-12月累計營收為43.71億元，累計年增率39.01%。

最新價為83元，近5日股價上漲0.74%，相關其 他上漲1.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-58 張
  • 外資買賣超：-47 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 5.37億 158% 29%
25/11 4.17億 -19% -7%
25/10 4.49億 144% 0%
25/9 4.48億 -13% 4%
25/8 4.31億 60% 45%
25/7 2.97億 7% -28%

必應(6625-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為演唱會製作。硬體設備租賃。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收必應

相關行情

台股首頁我要存股
必應83+1.47%
美元/台幣31.640+0.14%

鉅亨贏指標

了解更多

#多頭均線上攻

中弱短強
必應

76.47%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
必應

76.47%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty