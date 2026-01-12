營收速報 - 必應(6625)12月營收5.37億元年增率高達157.81％
今年1-12月累計營收為43.71億元，累計年增率39.01%。
最新價為83元，近5日股價上漲0.74%，相關其 他上漲1.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-58 張
- 外資買賣超：-47 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|5.37億
|158%
|29%
|25/11
|4.17億
|-19%
|-7%
|25/10
|4.49億
|144%
|0%
|25/9
|4.48億
|-13%
|4%
|25/8
|4.31億
|60%
|45%
|25/7
|2.97億
|7%
|-28%
必應(6625-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為演唱會製作。硬體設備租賃。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
