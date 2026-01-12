search icon



營收速報 - 全科(3209)12月營收32.59億元年增率高達65.11％

鉅亨網新聞中心

全科(3209-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣32.59億元，年增率65.11%，月增率-6.15%。

今年1-12月累計營收為473.83億元，累計年增率3.25%。

最新價為32.35元，近5日股價上漲1.74%，相關電子通路上漲4.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+324 張
  • 外資買賣超：+356 張
  • 投信買賣超：-30 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 32.59億 65% -6%
25/11 34.73億 -3% -33%
25/10 51.96億 15% 74%
25/9 29.94億 -1% -29%
25/8 42.15億 -19% -6%
25/7 44.64億 -16% 115%

全科(3209-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。資訊軟體服務業。電子資訊供應服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收全科

全科32.35+0.78%
美元/台幣31.640+0.14%

