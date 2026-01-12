營收速報 - 全科(3209)12月營收32.59億元年增率高達65.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為473.83億元，累計年增率3.25%。
最新價為32.35元，近5日股價上漲1.74%，相關電子通路上漲4.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+324 張
- 外資買賣超：+356 張
- 投信買賣超：-30 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|32.59億
|65%
|-6%
|25/11
|34.73億
|-3%
|-33%
|25/10
|51.96億
|15%
|74%
|25/9
|29.94億
|-1%
|-29%
|25/8
|42.15億
|-19%
|-6%
|25/7
|44.64億
|-16%
|115%
全科(3209-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。資訊軟體服務業。電子資訊供應服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
