鉅亨速報

營收速報 - 欣陸(3703)12月營收76.81億元年增率高達213.47％

鉅亨網新聞中心

欣陸(3703-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣76.81億元，年增率213.47%，月增率165.4%。

今年1-12月累計營收為346.12億元，累計年增率12.76%。

最新價為23.4元，近5日股價上漲3.13%，相關建材營造上漲1.77%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+958 張
  • 外資買賣超：+451 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+507 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 76.81億 213% 165%
25/11 28.94億 9% 51%
25/10 19.17億 -25% -16%
25/9 22.74億 -11% 7%
25/8 21.28億 -17% -18%
25/7 25.93億 -16% -6%

欣陸(3703-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為投資。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


欣陸

