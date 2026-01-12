營收速報 - 欣陸(3703)12月營收76.81億元年增率高達213.47％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為346.12億元，累計年增率12.76%。
最新價為23.4元，近5日股價上漲3.13%，相關建材營造上漲1.77%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+958 張
- 外資買賣超：+451 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+507 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|76.81億
|213%
|165%
|25/11
|28.94億
|9%
|51%
|25/10
|19.17億
|-25%
|-16%
|25/9
|22.74億
|-11%
|7%
|25/8
|21.28億
|-17%
|-18%
|25/7
|25.93億
|-16%
|-6%
欣陸(3703-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
