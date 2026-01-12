search icon



營收速報 - 元大金(2885)12月營收125.32億元年增率高達36.23％

鉅亨網新聞中心

元大金(2885-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣125.32億元，年增率36.23%，月增率-5.39%。

今年1-12月累計營收為1,284.26億元，累計年增率6.4%。

最新價為40.5元，近5日股價上漲3.82%，相關金融保險下跌-0.25%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11256 張
  • 外資買賣超：+64209 張
  • 投信買賣超：-56102 張
  • 自營商買賣超：+3149 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 125.32億 36% -5%
25/11 132.46億 16% 3%
25/10 128.41億 28% 6%
25/9 121.65億 30% 3%
25/8 118.45億 41% 10%
25/7 108.17億 -18% 12%

元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


