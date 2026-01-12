search icon



營收速報 - 新美齊(2442)12月營收98.84億元年增率高達2031.99％

鉅亨網新聞中心

新美齊(2442-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣98.84億元，年增率2031.99%，月增率39299.88%。

今年1-12月累計營收為107.37億元，累計年增率881.01%。

最新價為23.15元，近5日股價下跌-5.65%，相關建材營造上漲1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-545 張
  • 外資買賣超：-755 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+210 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 98.84億 2032% 39300%
25/11 2,509萬 47% 13%
25/10 2,218萬 26% -62%
25/9 5,903萬 271% 188%
25/8 2,051萬 -78% 43%
25/7 1,437萬 -45% -6%

新美齊(2442-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收新美齊

相關行情

台股首頁我要存股
新美齊23.15-1.07%
美元/台幣31.638+0.14%

