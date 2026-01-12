營收速報 - 新美齊(2442)12月營收98.84億元年增率高達2031.99％
鉅亨網新聞中心
新美齊(2442-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣98.84億元，年增率2031.99%，月增率39299.88%。
今年1-12月累計營收為107.37億元，累計年增率881.01%。
最新價為23.15元，近5日股價下跌-5.65%，相關建材營造上漲1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-545 張
- 外資買賣超：-755 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+210 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|98.84億
|2032%
|39300%
|25/11
|2,509萬
|47%
|13%
|25/10
|2,218萬
|26%
|-62%
|25/9
|5,903萬
|271%
|188%
|25/8
|2,051萬
|-78%
|43%
|25/7
|1,437萬
|-45%
|-6%
新美齊(2442-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
