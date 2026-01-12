鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-12 17:10

日本試驗船「地球號」周一 (12 日) 從靜岡清水港正式啟航，前往距離東京東南方約 1900 公里的南鳥島（Minamitori Island）海域，展開為期一個月的探測任務。這象徵著全球首次嘗試從 6 公里深的海底連續提取富含稀土的淤泥，是日本推動資源自主、減輕對中國關鍵礦產依賴的戰略舉措。

力圖擺脫中國依賴 日本「地球號」啟航 挑戰6公里深海稀土開採(圖:shutterstock)

稀土是生產智慧型手機、電動車馬達及軍事設備的核心材料。隨著北京近期收緊供應，包括禁止出口部分具軍民雙重用途的關鍵礦產，日本政府與西方盟友正感受到迫切的供應鏈壓力。

‌



野村綜合研究所執行經濟學家 Takahide Kiuchi 指出，「根本的解決方案是在日本國內生產稀土」，以應對地緣政治動盪帶來的風險。

日本過去曾多次領教中國以稀土為手段的打擊。2010 年東海爭端期間，中國曾扣押稀土出口，促使日本展開多元化布局，透過投資澳洲 Lynas 等海外項目及推廣回收技術，將對華依賴度從 90% 降至目前的 60%。然而，在電動車磁鐵所需的某些「重稀土」上，日本目前幾乎完全依賴中國，這對其關鍵的汽車產業構成了重大威脅。

南鳥島計畫是一項長期投資，日本政府自 2018 年以來已投入約 400 億日元。雖然深海採礦過去因成本極高被認為不具經濟效益，但三菱 UFJ 研究與諮詢首席分析師 Kotaro Shimizu 指出，若中國持續干擾供應且市場願意支付高價，該計畫將具備可行性。若此次試驗成功，日本預計在 2027 年 2 月進行全面試開採。

這項探測行動也觸動了敏感的神經。去年日方在相關海域調查時，曾遭遇中國海軍艦隊近距離航行，引發日方強烈的危機感。