〈港股盤後〉黃金、稀土概念股表現強勁 恒指小漲0.32%

鉅亨網新聞中心

港股主要指數周五 (9 日) 震盪走強，截至收盤，恒生指數上漲 82.48 點，漲幅 0.32%，報 26231.79 點；恒生科技指數漲 0.15%，報 5687.14 點；國企指數微漲 0.1%。今日大市成交熱絡，總成交額達 2451.3 億港元。

cover image of news article
黃金、稀土概念股表現強勁 恒指小漲0.32%(圖:shutterstock)

盤面上，大型科技股走勢分化，阿里巴巴漲 2.73%、快手漲 3.89%，但美團與騰訊分別下跌 2.48% 及 0.81%。今日最受矚目的是新股掛牌表現，AI 龍頭 MiniMax 上市首日猛飆 109.09%，市值突破千億港元，創下近年全球最大規模 AI 公司 IPO 紀錄。


其他板塊方面，黃金與稀土概念股表現強勁，山東黃金漲超 6%，金力永磁因預期 2025 年淨利增長逾 1.2 倍而漲超 5%。相較之下，航空股全線走低，東方航空與南方航空跌幅居前，主因元旦後機票價格「大跳水」引發短期利空疑慮。此外，內房股與茶飲股普遍震盪下挫。

 針對未來展望，機構多持謹慎樂觀態度。中信證券指出，港股 2026 年受益於「十五五」政策催化及全球「財政 + 貨幣」雙寬鬆環境，有望迎來第二輪估值修復與業績復甦。

招商證券預計，市場將進入質量驅動的階段，建議採取「恒科反彈 + 增強啞鈴」策略，聚焦 AI 互聯網龍頭與高股息資產。

浙商國際認為，港股 2026 年春季表現將由「AI 應用 + PPI 改善 + 擴大內需」三輪驅動，建議關注新能源、創新藥及紅利板塊。


