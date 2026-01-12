台股首見8000元股王 信驊改寫股價天花板 市值衝破3000億元
鉅亨網記者魏志豪 台北
股王信驊 (5274-TW) 今 (12) 日傳出切入 AI 推論伺服器中，再度獲買盤青睞，盤中最高大漲 7.5%、達 8240 元，不僅一舉衝破 8 字頭，也再度改寫台股天花板，終場收在 8055 元，守在 8000 元大關，市值也突破 3000 億元。
信驊今年開紅盤後，隨著輝達 (NVDA-US) 新一代平台 Rubin 亮相，以及最新的 AI 推論平台 BlueField-4 問世，成為信驊股價上漲動力，以今日高點 8240 元下去推算，今年至今漲幅已達 13.5%，大漲 980 元。
輝達 BlueField-3 在數年前發表，當時信驊就與輝達開始合作，隨著本次 CES 輝達發表 BlueField-4，並導入全新記憶體運算架構，帶動新一波 AI 推論熱潮，而信驊也可望搭上出貨商機。
信驊去年 12 月營收再度改寫單月新高，達 8.72 億元，月增 3.8%，年增 18.37%，累計 2025 年全年營收達 90.85 億元，年增 40.64%。
