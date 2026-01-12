〈台幣〉股匯不同調！連4貶收31.63元 續創8個多月新低
鉅亨網記者陳于晴 台北
台北股匯今 (12) 日表現不同調，加權指數反彈上漲 278 點、收在 30567 點，新台幣兌美元則呈先升後貶，盤中振幅超過 1 角，終場以 31.63 元作收，貶值 3.5 分，為連 4 貶，續創 8 個多月新低，台北與元太外匯總成交值 20.79 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 31.56 元，早盤最高來到 31.55 元，但美元買盤隨之出籠，匯價直接摜破 31.6 元關卡，外匯交易員指出，外資偏向匯出，加上投信午後投資款匯出，使得台幣最低來到 31.666 元、一度貶值 7.1 分，終場在央行稍加調節下，貶勢明顯收斂，收 31.63 元、貶 3.5 分。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.23%，韓元重挫 0.62%，成為今日最弱亞幣，日元貶值 0.23%，新台幣跟貶 0.11%，人民幣則升值 0.11%，新加坡幣亦小升 0.04%，亞幣互有升貶。
台積電法說會本周四登場，台股今天在權王台積電與股王信驊帶動下，盤中一度創下新高來到 30681.99 點，惟終場漲勢收斂，收在 30567.29 點，上漲 278.33 點，其他主要權值股台達電、聯發科、日月光投控等紛紛收漲。
美國周二即將公布 12 月 CPI，市場預估 CPI 年增率將維持在 2.7%，核心 CPI 微升至 2.7%，然而，受去年底美國政府短暫停擺的影響，這份數據可能充滿「雜音」。不過，市場仍希望透過這份通膨數據來判斷聯準會的降息態度，本周有多位官員都將公開發表談話，投資人也持續關注川普可能宣布下一屆聯準會主席人選。
