鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-12 10:00

面對持續攀升的美國住房成本，美國總統川普近日繞過聯準會 (Fed) 動用行政手段直接介入房貸市場。

川普上周四 (8 日) 下令聯邦住房金融局指導房利美與房地美購入至多 2000 億美元的抵押貸款支持證券(MBS)，盼緩解民眾購屋負擔壓力。

消息一出，市場迅速做出反應。美國 30 年房貸利率上周五 (9 日) 降至 5.99%，自 2023 年 2 月以來首次跌破 6%。

美國財長貝森特隨後解釋，此舉旨在抵消 Fed 減持 MBS 帶來的需求缺口。Fed 目前仍持有超過 2 兆美元的 MBS，是在金融危機及疫情期間為刺激經濟採取的量化寬鬆政策的遺留。

過去兩年多，Fed 每月約減持 150 億至 170 億美元 MBS，轉向短期國庫券，導致 z 房貸利率面臨上行壓力。

貝森特指出，川普政府希望房利美和房地美的購買規模與 Fed 縮表速度相符，以維持市場穩定。

事實上，美國房市長期受到高房價與高借貸成本的雙重擠壓，已成為影響川普支持率的重要議題。

數據顯示，儘管 Fed 多次升息，但房貸利率始終未能有效下行，部分原因正是 Fed 持續減持 MBS。此次川普政府直接干預，被視為一種「準量化寬鬆」操作，試圖透過縮小 MBS 與美債之間的利差來降低借貸成本。

Regan Capital 分析師 Skyler Weinand 指出，在川普宣布購債後的 18 至 20 小時內，30 年房貸利率與 10 年期美債殖利率的利差從 1.15% 收窄至 0.95%，直接推動利率下行。

不過，川普最新舉措也引發業界廣泛爭議。部分投資界人士擔憂，行政力量干預本應由 Fed 主導的利率調控，可能削弱央行的獨立性。

Baird & Co. 策略師 Kirill Krylov 警告，以操控抵押貸款利率為目的的資產購買，正在模糊市場機制與政治干預的界限。

哥倫比亞法學院教授 Jeffrey Gordon 則認為，川普此舉相當於變相實施貨幣政策，開創一個危險的先例。

此外，房利美與房地美未來的走向也因此蒙上陰影。川普團隊先前曾打算將這兩家在 2008 年被政府接管的公司重新私有化，而此次大規模購債是否會影響其財務狀況，尚待觀察。