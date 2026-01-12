裕慶-KY去年Q4營收亮麗達11.5億元改寫單季次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-12 09:26

裕慶 - KY(6957-TW) 公布最新營收資訊，2025 年 12 月合併營收達 6.75 億元，月增 2.22 倍，較去年同期成長 2.36%，締造歷史單月次高、歷年同期新高記錄；2025 年第四季合併營收 11.5 億元，季增 6.91%、年增 0.64％，改寫歷年單季次高、歷年同期新高。

裕慶-KY董事長廖昭宜。(鉅亨網記者張欽發攝)

裕慶 - KY 累計 2025 年全年營收 38.24 億元，年減 4.74%，在 2025 年仍受電動床機構件主力客戶訂單調整影響，但受惠商用展示架 ODM 主力業務強勁成長動能下，第四季營收表現明顯回溫，推升 2025 年季度營收呈現逐季走高態勢。

‌



裕慶 - KY 表示，12 月營收改寫歷史單月次高、歷年同期新高，主要受惠 Lowe’s、Home Depot、Target 等客戶於年底前完成拉貨與專案出貨排程，帶動商用展示架 ODM 業務訂單集中認列，並推升 12 月營收創高與第四季營收表現的重要關鍵。累計 2025 年全年來看，裕慶 - KY 深化商用展示架既有客戶合作深度，並積極開拓新客戶專案合作契機，帶動 2025 年全年商用展示架 ODM 業務新專案開發數量穩定攀升，除有效緩解動床機構件出貨減少的響，隨著新客戶、新專案訂單陸續放量，同步挹注整體營運良好成長動能。

觀察國際知名品牌及 零售通路業者仍陸續祭出拓展新店目標、門市裝修升級計畫等，包括美國家居裝修龍頭 Home Depot、Lowe’s 仍維持過往展店水準、平價服飾與家飾零售商 Ross Store 於 2025 年積極擴張門市計畫，預期 2026 年仍維持提高市場滲透率策略不變、百貨與零售連鎖店 Kohl’s 規劃門市空間重塑、店中店與體驗式陳列設計，吸引消費者重返實體門市等，帶動客戶對於商用展示架產品在功能性、安全性與智能化設計上的升級需求，有助於裕慶 - KY 與既有客戶合作深度持續提升。

展望未來，裕慶 - KY 持審慎樂觀看法。裕慶 - KY 將持續以商用展示架 ODM 業務作為核心成長主軸，透過深化國際客戶合作關係、推進高附加價值產品專案量產進度，並搭配印尼新廠產能正式銜接、發揮多地生產布局綜效。且為因應零售通路朝向自動化、智能化門市設計趨勢明確，裕慶 - KY 也持續導入自動化結帳設備整合展示架、智慧電子標籤展示架等創新設計，藉此提升產品附加價值與專案競爭門檻，強化長期接單動能，有望整體策略效益逐步展現，創造 2026 年營運更上層樓。

裕慶 - KY 2025 年第三季營收 10.85 億元，毛利率 38.77%，季增 1.95 個百分點，年增 5.29 個百分點，稅後純益 1.97 億元，超過上半年獲利的總和，季增 4.24 倍，年增 1.35 倍，單季每股純益 3.57 元。