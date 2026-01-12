〈焦點股〉金寶搶搭太空商機 升空衝漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
金寶 (2312-TW) 布局低軌衛星地面站主機板，並已打入低軌衛星供應鏈，受惠 Space X 及亞馬遜 (AMZN-US)Kuiper 題材持續發酵，金寶今 (12) 日價量齊揚，強攻漲停鎖住 25.05 元。
金寶今天早盤以 23.15 元開高走高，盤中攻上漲停鎖住 25.05 元，一度漲停打開，截至 11 點 10 分，再度亮燈漲停，同步收復 5 日線與月線，成交爆量超過 10 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，上周合計買超 1.6 萬張。
除低軌衛星發展正向，總經理陳威昌指出，隨著影像產品線回穩、固態硬碟 (SSD) 產品需求暢旺，加上其他產品包括汽車電子、充電樁、IoT 及半導體設備主板等將於今年逐步發酵，力拚今年營運持平至成長。
AI 伺服器部分，陳威昌也提到，出貨以主板為主，而高壓直流輸電 (HVDC) 應用將成為 AI 伺服器電源櫃趨勢，金寶已具備 HVDC 製造能力，並攜手康舒康舒 (6282-TW) 搶攻 AI 伺服器商機。
另外，SEEQC 近日也攜手金寶、工研院與台灣大學，啟動全新美台量子技術生態系統，打造晶片及量子電腦。金寶技術長 Andy Lee 表示，SEEQC 的晶片化量子運算路徑，需要在大規模應用下仍能穩定運作的精密電子，而金寶在製造與量測上的專業，正好與 SEEQC 的數位量子架構相輔相成，協助其邁向商用部署。
金寶 12 月營收 135.13 億元，月減 0.36%，年增 3.32%；第四季營收 427.17 億元，季增 3.46%，年減 6.29%；累計 2025 全年營收 1631.62 億元，年減 0.93%。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#波段上揚股
#連續長上影
#多頭均線上攻
#帶量突破均線糾結
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇