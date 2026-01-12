〈焦點股〉金寶搶搭太空商機 升空衝漲停

‌



AI 伺服器部分，陳威昌也提到，出貨以主板為主，而高壓直流輸電 (HVDC) 應用將成為 AI 伺服器電源櫃趨勢，金寶已具備 HVDC 製造能力，並攜手康舒康舒 ( 6282-TW ) 搶攻 AI 伺服器商機。

另外，SEEQC 近日也攜手金寶、工研院與台灣大學，啟動全新美台量子技術生態系統，打造晶片及量子電腦。金寶技術長 Andy Lee 表示，SEEQC 的晶片化量子運算路徑，需要在大規模應用下仍能穩定運作的精密電子，而金寶在製造與量測上的專業，正好與 SEEQC 的數位量子架構相輔相成，協助其邁向商用部署。